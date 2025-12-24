Falleció integrante de Los Chicos, el grupo que vio nacer a Chayanne

Uno de los integrantes del grupo Los Chicos, en donde se dio a conocer Chayanne falleció este martes 23 de diciembre.

Se trata de Tony Ocasio, quien vivía en Orlando, Estados Unidos. Según reportan medios internacionales, Tony falleció a causa de un infarto. Tenía 58 años.

Hasta el momento, el cantante puertorriqueño no se ha pronunciado sobre la muerte de su excompañero.

LEA MÁS: Los Chicos lanzan disco en Tiquicia

Tony Ocasio, integrante de Los Chicos falleció a los 58 años. Fotos tomadas de Facebook. (Fotos tomadas de Facebook. /Fotos tomadas de Facebook.)

¿Quiénes eran Los Chicos?

Los Chicos fueron una banda puertorriqueña que nació en 1978, para rivalizar con el éxito de la también banda juvenil Menudo.

Su primer nombre fue “Encuentro”, pero debido a un eslogan de campaña política, se cambió el nombre a Los Chicos y fueron muy populares a inicios de los 80, especialmente en Puerto Rico, Sudamérica y Centroamérica.

Los Chicos fue un grupo muy popular que nació en 1978. Fotos tomadas de Facebook. (Fotos tomadas de Facebook. /Fotos tomadas de Facebook.)

LEA MÁS: Chayanne a través del tiempo: así ha cambiado el “papá de todos” con los años

Algunos de sus éxitos fueron Vuelve, Ave María, Para Amar y Mamma Mia. Sus integrantes eran Chayanne, Migue, Rey y Tony.