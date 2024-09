Falleció uno de los fotógrafos más queridos de la farándula tica

José Barrantes falleció la madrugada de este domingo. (Freepik)

El mundo de la farándula costarricense está con un gran dolor en el corazón, tras darse a conocer que el fotógrafo José Barrantes falleció la madrugada de este domingo 22 de setiembre, en el hospital de Alajuela.

Una fuente cercana al fotógrafo, le comentó a este medio que estaba muy enfermo y que la noche de este sábado se puso muy grave, así que estuvo intubado, pero no soportó.

“Gracias a la gente que ha estado a mi lado en esta enfermedad, pero la verdad por ahora voy a retomar mi vida. Ya no contestaré preguntas a nadie y espero que me respeten eso, ya no quiero estrés. Solo espero que me cuiden con sus oraciones porque nadie va a entender mis motivos. Para mí la salud se convirtió en algo más mental que físico y la verdad en la medicina tradicional no creo. En los médicos no puedo creer porque siempre que se va, a uno le encuentra algo nuevo. Esas son mis formas de verlo y aún hay gente que les cree, y perfecto apoyo eso, pero también pido que crean en lo mío. La verdad todos tratamos de ir en contra de nuestro destino, lo mejor es dejar que siga y todo se acomodará”, publicó en redes el pasado 20 de agosto.

José Barrantes falleció la madrugada de este domingo.captura

LEA MÁS: A Elena Hidalgo, miss Universo Costa Rica, le impresionó un detalle que “no sabía” de su vida

De momento, se desconoce la causa de la muerte del fotógrafo.

Barrantes era uno de los fotógrafos más cotizados del país, debido a su calidad en el trabajo. En su momento, colaboró con los gemelos Castillo, y reinas de belleza como Nazareth Cascante, entre otras modelos bastante conocidas.

Desde el equipo de La Teja, le enviamos un sincero abrazo a la familia y muchas fuerzas para enfrentar este momento tan difícil.