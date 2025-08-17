falleció uno de los integrantes de Pelando el ojo. (Archivo/Archivo)

El programa Pelando el Ojo está de luto tras el fallecimiento de José Ricardo Carballo, uno de sus integrantes más queridos.

Su partida ha generado conmoción entre la audiencia, que valoraba su talento y carisma en el espacio, dejando un vacío difícil de llenar en la dinámica del programa.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero José Ricardo Carballo. En estos momentos tan difíciles, le enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familia. Que encuentren consuelo en los recuerdos y fuerza de quienes lo rodean”, comentaron en una esquela que compartió el programa en redes sociales.

Aparentemente, su muerte se dio debido a un accidente de tránsito.

José Ricardo Carballo era imitador. (Cortesía)

Recordemos que Carballo, de 42 años, era una de las fichas más nuevas del programa, era vecino de La Uruca, y además de imitar voces, era periodista y escritor (tiene cuatro libros publicados); y fue precisamente gracias a su talento que se unió al elenco.

Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

Desde el equipo de La Teja le enviamos un fuerte abrazo al equipo del programa y a su familia.