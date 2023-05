Familiares de Enrique Iglesias revelan su estado de salud

Los fanáticos de Enrique Iglesias, recibieron una muy mala noticia.

Enrique Iglesias es un cantante español. (Cortesía Sony Music)

Hace una semana, el cantante, de 48 años, tuvo que cancelar su presentación en el festival Tecate Emblema, en la Ciudad de México, debido a un cuadro de neumonía, por lo que especialistas le recomendaron reposo absoluto.

Según el medio TV y Novelas, el cantante expresó lo siguiente mediante un comunicado:

“Tengo neumonía y los médicos me han aconsejado reposo absoluto y me tienen prohibido subir a un avión. Estoy, francamente, triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto.

“Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas (sic) y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, expresó Enrique.

Por otro lado, su madre Isabel Preysler, informó sobre el estado de salud del español.

LEA MÁS: Manudita salió bien librada al llegar a la Cueva y pasar entre fiebres morados

“Fue un susto, pero, afortunadamente, ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y para él ha sido una gran decepción el haber tenido que cancelar el concierto porque es un gran profesional”, le contó al periodista, Carlos Pérez Gimeno, en una entrevista.

Además, la madre del cantante dijo que su hijo estaba en recuperación, pero que espera que pronto pueda volver a su actividad profesional.