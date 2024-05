Famosa actriz lucha por su vida tras caer desde un balcón

Mamie Laverock se encuentra luchando por su vida en un hospital. Foto: Instagram

La actriz Mamie Laverock tiene con la mano en el corazón a sus seguidores, ya que se encuentra luchando por su vida tras caer desde un balcón.

Según el medio People en Español, la macha se encuentra en un centro médico desde el pasado 11 de mayo, tras sufrir una emergencia médica.

Así lo dieron a conocer los familiares de la joven, quienes no dieron detalle de lo que realmente le sucedió.

Este mismo medio reportó que Mamie fue transferida por ese problema médico a un hospital de Vancouver y ahí fue donde sufrió la trágica caída. Según este medio, el pasado 26 de mayo, durante su estancia en el hospital, la actriz fue llevada a un balcón, en un quinto piso, desde donde cayó, sufriendo graves heridas.

Sus padres informaron que la joven ha tenido varias cirugías y que está conectada a una máquina de soporte vital.

“Todos estamos devastados, en shock, han sido momentos intensamente difíciles”, expresaron los familiares.

Mamie actuó en la serie When Calls the Heart del canal de Hallmark, la película This Means War junto a Reese Witherspoon y la serie de Netflix A Series of Unfortunate Events.