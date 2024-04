Famosa actriz Yered Licona perdió una parte de su cuerpo por un tratamiento estético

Yered Licona confesó que se ha realizado infinidad de procedimientos estéticos. captura.

Yered Licona tiene muy preocupados a sus seguidores por un procedimiento estético al que se sometió.

Según la revista People en Español, a la actriz le inyectaron polímeros en las caderas y los glúteos, y ahora debe lidiar con los resultados de una mala praxis, donde le quitaron el 70% de los glúteos para poder salvarle la vida.

“Nunca pensé pasar por esto. Después de verme en el espejo, cuando salí de la cirugía, lloré mucho, sufrí. Los polímeros fueron inyectados solo en las caderas y en los glúteos, en toda el área de la grasa, fue una fortuna que tuve, que estuviera sobre todo en la grasa, por eso el médico me pudo cortar y sacar el 70 por ciento”, mencionó la estrella al programa estadounidense Primer Impacto, de Univisión.

Licona tuvo diversos síntomas que la obligaron a revisar su situación médica.

“No me podía sentar, porque sentía hirviendo los glúteos, sentía que me dolían y me empezaba a tocar y los sentía duros, como si tuviera piedras. El dolor era insoportable, tenía que dormir boca abajo. Los polímeros son como una bolita, se revientan y el aceite se empieza a escurrir, y es cuando se puede ir a los tobillos y viajar por todo el cuerpo”, explicó.

Esta estrella ahora no puede tomar una acción legal sobre lo que le paso, ya que se ha sometido a varios procedimientos y desconoce en cuál fue que le inyectaron los polímeros.

“Me he hecho muchas cirugías plásticas y, además, no me cuidaba. Realmente fui muy irresponsable porque no me importaba si el médico tenía su cédula”, reconoció. “Uno cree que va con los mejores doctores y no es cierto. Vayas a donde vayas, alguien te puede hacer la maldad o se le puede hacer fácil, le pongo tantito y puede ser una tragedia”, concluyó.