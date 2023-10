Famosa cantante argentina revela la pesadilla que vivió en Costa Rica cuando era niña

La cantante argentina La Joaqui vivió en Costa Rica en su infancia. Instagram

La famosa cantante argentina La Joaqui reveló a los medios de su país que tuvo una infancia muy difícil cuando vivió junto a su mamá en Costa Rica.

La artista de RKT recordó que vivió hasta bullyng en la escuela porque su mamá era surfista y medio hippie, por eso a ella le tocaba lavarse los uniformes. Algo que sus compañeritos no entendían y cada vez que la veían le decían: “ahí viene la sucia”.

La también actriz y compositora Joaquinha Lerena De La Riva estuvo de invitada en el segundo programa de PH: Podemos Hablar, de Telefe, donde habló de sus vivencias en el país.

Ella contó que desde muy pequeña se la trajeron a vivir a Costa Rica porque su madre era surfista y ella siguió sus sueños a pesar de ser mamá tan joven.

“Me crié en Costa Rica, pero cuando era una selva nada más. Admiro un montón a mi mamá porque ella fue mamá y la sociedad esperaba que actuara de una manera y ella siguió sus sueños igual, conmigo”, dijo en la entrevista.

La Joaqui se dio a conocer tras participar en la Red Bull Batalla de Gallos. Instagram

Además, recalcó que su vida no fue de lujos en nuestro país y que le tocó sufrir ataques de sus compañeros de escuela.

“Mi mamá tenía dos trabajos, entonces yo tenía que lavarme el uniforme sola para ayudarla a ella. Y también, mis compañeros no lo entendían y me decían ‘ahí viene la sucia’. Imagínate a los 8 años, cómo te lavabas la ropa”.

“No me olvido más: en Costa Rica los pupitres son uno solo y decían ‘ahí viene la sucia’ y hacían una ronda alrededor y yo me quedaba en el medio y me agarraba bronca, me re-enojaba y no iba al colegio”, agregó.

La Joaqui fue la primera mujer en participar de la Red Bull Batalla de Gallos y mencionó que esa etapa de su vida en nuestro país le sirvió un montón porque si no hubiera pasado necesidad “no tendría ni idea de lo que es un lujo”.

Cuando tenía aproximadamente 15 años, su madre decidió volver a Argentina, pero ella fiel a su rebeldía, se quedó en Costa Rica y, según confesó, no supo manejar esa libertad. Fue una etapa de la que, según ella misma confesó no se siente orgullosa. Así permaneció hasta que su mamá la obligó a regresar al país y la llevó a vivir con su abuela en Mar del Plata.

La Joaqui fue madre a los 21 años y dos años después volvió a quedar embarazada, siendo madre soltera. Su carrera inició a los 18 años en el mundo del freestyle y en el 2017 agarró fama al grabar junto a Cazzu la canción “¡Ay, papi!”.

Actualmente está en boca de todos, pues se dice que tiene un amorío con James Rodríguez, quien juega en el Sao Pablo de Brasil.