Famosa cantante dominicana La Insuperable está de visita en Costa Rica

La cantante de República Dominicana La Insuperable está en Costa Rica. (redes/Instagram)

Costa Rica se convirtió en el destino vacacional de una reconocida figura de la música urbana dominicana. Se trata de Indhira Ircania Luna Guzmán, conocida artísticamente como La Insuperable, quien está de visita en nuestro país y decidió compartir parte de su experiencia con sus millones de seguidores.

La cantante, que tiene más de ocho millones de seguidores solamente en Instagram, está realizando un vlog de su estadía en suelo tico, en el que muestra detalles de su recorrido y permite que sus fanáticos conozcan un poquito de lo que está viviendo por acá.

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La Insuperable es una de las exponentes femeninas más reconocidas del dembow de República Dominicana y cuenta con más de una década de trayectoria en la música urbana.

Entre sus canciones más conocidas están “Cero Gogas”, “Que me den banda”, “La que ta buena soy yo” y “Tengo derecho”. También alcanzó gran exposición con “Soy mamá”, cuyo remix reunió a Cardi B, Yailin La Más Viral y Farina.

Con La Insuperable también anda La Fruta, otro reconocido creador de contenido de República Dominicana. (redes/Instagram)

Más recientemente ha promocionado temas como Island, junto al puertorriqueño Lennox y DaniLeigh, y Bajo Mundo Con Altura, con La Perversa.

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La artista dominicana continúa llevando su música a diferentes países y su visita a Costa Rica también ha generado expectativa entre sus seguidores, que ahora pueden conocer parte de su paseo por medio de sus publicaciones.