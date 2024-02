Famosa exmiss Costa Rica confirmó que estará en ¡Opa! con la organización del certamen

Karina Ramos confirmó que será parte de la nueva organización del Miss Costa Rica de la mano de ¡Opa! Fotos John Durán (JOHN DURAN)

La Miss Costa Rica 2014, Karina Ramos, confirmó que ¡Opa!, la quiere en la organización del certamen y ella está encantada de volver al famoso concurso.

Junto con Natalia Carvajal, Ramos ha sido una de las Miss Costa Rica más destacadas de los últimos años, de hecho en este momento está en Italia, en el Milán Fashion Week, por ello canal ¡Opa!, la eligió como una de las organizadoras del concurso de belleza que ahora les pertenece.

Aunque está en Milán, hace poco se refirió al tema, asegurando que estaba sorprendida, pero que aceptó una invitación de ¡Opa!

“Ayer se anunció que la franquicia de Miss Universo tiene nuevos dueños en Costa Rica. No sé por qué, pero se filtró que seré parte de la organización, aunque yo me enteré ayer al igual que ustedes. Me invitaron a reunirme y en cuanto hablemos les contaré”, contó en su Instagram.

Ramos agregó que ser parte de la organización del certamen de belleza más importante del país es uno de sus sueños más grandes, por ello aceptaba el reto.

“Los que me conocen hace muchos años saben que uno de mis sueños más grandes ha sido ser parte de la organización del Miss Costa Rica y lo fui por varios años, pero la organización decidió formar un nuevo equipo hace unos años y yo no he sido parte. Mi pasión más grande es ver a otros cumplir todos esos sueños que yo logré construir con tanto esfuerzo, así que por supuesto que acepto el reto de ayudar a otras reinas en su proceso. Hace muchos años quiero regresar, pero no se había dado la oportunidad”, confirmó.

Al final prometió que pronto dará más detalles y agradeció el apoyo que ha sentido desde que empezó a sonar como posible integrante del proyecto.