Famosa modelo explica cómo ganar una fortuna en redes sociales

Parece casi imposible decir que las personas pueden ganar mucha platica en las plataformas digitales, pero la realidad es que muchos usuarios le sacan el jugo para generar ingresos.

La famosa modelo colombiana Angie Brand, reveló un secreto para hacer bastante plata por mes, y es que hay que dedicarle bastante tiempo, dinero y esfuerzo.

La joven tiene una cuenta en la plataforma OnlyFans donde se roba los suspiros de más de un usuario por su belleza.

Todo surgió cuando a través de sus redes sociales, un usuario le preguntó a la modelo cuánto ganaba realmente en OnlyFans, ya que un portal había publicado que las ganancias eran mayores a los 850 mil pesos (más de 27 millones de colones).

“Amor la verdad yo no dije eso, pero no me había dado cuenta de que en una página habían subido mis ganancias, y pues bueno, me voy a abrir con ustedes y les voy a contar”, dijo la colombiana.

La bailarina contó que para generar eso, se debe trabajar e invertirle tiempo.

”No es solo publicar, debes dedicarle tiempo y atención a las plataformas como Instagram, Twitter y TikTok”, dijo la guapa modelo.

LEA MÁS: ¡Se soltó la bomba! Lucero terminó su relación con reconocido empresario

La joven, de 19 años, que cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram reiteró: “Hay que invertir mucho, mucho, pero vale la pena; hay que invertir en uno también como dietas, gimnasio, alimentación y cirugías”, añadió.