Le di el dinero que llevaba y me dijo ‘eso no me sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas?’, entonces me llevó primero a un cajero automático para sacar dinero, en el cajero me arrebató el monedero, me siguió revisando las tarjetas, me lleva a otro cajero y le di el dinero que pude, con muchos nervios, me estuvo dando vueltas, me llevó bastante lejos, pensé que me iba a hacer algo?, explicó.