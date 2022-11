Famositicas fueron estafadas con entradas de Bad Bunny

Bad Bunny se presenta este jueves en el Estadio Nacional. Instagram

Cada vez que hay un concierto bueno en el país no tardan en aparecer denuncias de personas estafadas con entradas.

Lo increíble es que esta vez las estafadas con boletos para ver a Bad Bunny fueron varias famositicas, como las periodistas Glenda Medina y Ericka Morera (exesposa de Mauricio Hoffmann) así como, Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford.

Medina fue quien se encargó de hacer pública su situación, porque asegura que a ella la estafaron con más de 2 millones de colones.

La comunicadora, quien trabajó en Giros de Repretel años atrás, contó que a ella una mujer de apellido Valenzuela le vendió unas supuestas entradas para el concierto y que nunca se las dio.

Para colmo de males ella terminó embarcando a Ericka y a Ingrid, así como a otros amigos más, al creer que la revendedora era una persona confiable, pero semanas después se dio cuenta que le habían tomado el pelo.

Por cada entrada había pagado casi 200 mil colones.

Glenda Medina presentó la denuncia contra la vendedora el 25 de octubre, pero hasta ahora hizo pública su situación. Cortesía

Ella decidió presentar la denuncia por estafa el pasado 25 de octubre contra esta persona quien, al parecer, también estafó a mucha más gente y no es la primera vez que lo hace, ya que en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le dijeron que le tienen un expediente abierto.

“A mí me la recomienda una excompañera de trabajo y me dice que es amiga del mejor amiga de ella y que las entradas de Bad Bunny son seguras. Inicialmente, yo ocupaba conseguir tres o cuatro porque ya no había disponibles, pero la mae me dijo: ‘tengo más, tengo más’, y es que te habla con una seguridad típica de estafadora. Al final las ofrecí en mi Instagram a ver si alguien más quería y resulta que esas fueron Ingrid Solís, Ericka Morera, otras dos amigas más y un amigo judío. Al final, la tipa me dijo que era que la habían operado de la boca y nunca me transfirió nada, La empecé a presionar con la familia y resulta que hasta ellos saben que es una estafadora. Más de 2 millones le pagamos por las entradas”, relató toda indignada.

Medina aseguró que al principio la vendedora le hizo unos adelantos del dinero, pero que no eran ni el 10% de lo que le debía y que por eso decidió denunciarla de forma legal.

Productora le pide a los seguidores de Bad Bunny que se porten bien

Primera y última

Glenda contó que lo más vergonzoso es que sus amigos confiaron en ella y le dieron el dinero y al final tuvo que ver cómo hacía para pagarles mientras recupera su platica.

Además, le contó la situación al productor del concierto Juan Carlos Campos, de One, y fue él quien además le recomendó hacer pública la situación para evitar que horas previas al concierto del “Conejo malo” más personas cayeran en la trampa.

Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford, fue una que le dio dinero a la periodista para que le comprara su entrada. Instagram

Para su suerte, el mismo productor le ayudó a conseguir nuevas entradas para ella y sus amigos cuando se habilitaron los 800 nuevos boletos para el área de Playa y Fiesta, hace un mes.

“JuanCa me habilitó un link donde yo pude comprar las entradas oficiales para poder cumplir con mis compromisos, pero igual perdí un montón de dinero. Ella siempre me dio la cara y hasta nos reunimos en persona, pero después solo excusas, me mandaba comprobantes de transacciones y la plata nunca me llegaba, hizo ir a mi asistente a Cartago, que disque tenía una cuñada que tenía las entradas y nunca aparecía”, dijo.

El Conejo malo llegó desde el miércoles a nuestro país. Instagram

Aunque al final va ir al concierto del puertorriqueño, que es este jueves por la noche, la expresentadora de televisión dice que irá con un gran sin sabor al ver que cayó con la trampa y aún no recupera su dinero. Eso sí, ya aprendió que será la primera y la última vez que acudirá a los revendedores para conseguir una entrada para un evento masivo.

Todo un llenazo

A este concierto asistirán más de 30 mil personas y, algunas de ellas empezaron a hacer fila desde la noche del miércoles, pese a que la productora había anunciado que no lo hicieran.

Otros esperaron a que amaneciera para irse a los alrededores del parque de La Sabana para tratar de asegurarse un espacio bien cerca de la tarima.

Se tiene estimado que el intérprete de “Me porto bonito”, “Titi me preguntó” y “La canción” salga al escenario a las 8 p.m..

Así lucen las afueras del Estadio Nacional. Foto: José Cordero

Ellas buscaron su mejor vestimenta para la ocasión. Foto: José Cordero