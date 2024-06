Farándula reacciona ante el homicidio que ocurrió en lujoso condominio

Pleito entre vecinos terminó en una tragedia en lujoso condominio en San Rafael de Guachipelín, Escazú. Foto: Cortesía para La Teja.

El caso del hombre que fue asesinado a balazos por su vecino dentro de un condominio lujoso en Escazú, este lunes 3 de junio, tiene con la mano en el corazón a varios famositicos, quienes no dudaron en reaccionar ante los actos de violencia que enfrenta el país.

Una de ellas fue la presentadora de canal 7, Natalia Rodríguez, quien en sus redes sociales compartió una imagen que dice: “Convierte tu mundo interno en el lugar al que puedas ir cada vez que necesites paz”.

La guapa también agregó un mensaje donde dijo que estaba consternada por la violencia que está enfrentando el país.

“Estamos en tiempos donde la agresión es la solución, es muy fuerte de dirigir, busquen su paz interior, solucionar problemas, no es sacar solo un arma, golpear a puñetazos, gritar e insultar, busquemos de Dios, Él nos da la paz sobrenatural que necesitamos”, agregó.

Otro de los que se manifestó ante este hecho fue Mauricio Ulate, esposo de la influencer Karina Campos, quien se expresó:

“Voy a darles una recomendación con respecto a lo que pasó en Escazú. Yo vivo en un condominio de 500 casas, obvio, he tenido algún tipo de inconvenientes con mis vecinos, pero debemos saber que hoy en día, en esta sociedad hay gente con problemas mentales o gente que no controla su ira y maneja mucho estrés”, agregó.

Ulate dijo que todas las personas deberían llevar la fiesta en paz porque muchas veces la gente no termina de conocer quiénes son los que viven atrás, al lado y al frente.

“Lo que tiene que existir es el diálogo y la comunicación, si la otra persona no tiene nada de eso, usted manténgase, porque cosas como estas son demasiado tristes de vivirlas. Respiren y hagan las paces con sus vecinos y dialoguen, véanlo como un trabajo y, si la situación no tiene arreglo, trabajen fuerte para irse de ahí”, concluyó.

Otro de los que reaccionó fue el periodista Óscar Ulloa, quien grabó un video en redes y dijo que las armas son para matar y punto.

“Este caso del condominio de Escazú me tiene impactado, todo fue por un pleito entre vecinos, pero uno terminó pegándole 15 balazos a otro, eso no está bien. Este caso es terriblemente espantoso por donde quiera que se vea, por eso yo siempre les he dicho a las armas, no gracias. Nunca las armas en manos de civiles le van a garantizar seguridad a nadie y sí, yo sé que hay gente muy responsable que las tiene, pero en un pleito como estos, quizás hubieran terminado reventándose la cara, no pegándole 15 balazos a alguien, es que no se puede ni siquiera procesar”, detalló.

@oscarulloaa ¿Armas? No, gracias. Impactado con el caso del vecino que le pegó 15 balazos s otro por un pleito y los niveles de violencia 😩 ♬ original sound - Óscar Ulloa

Mauricio Ulate fue uno de los que reaccionó ante el caso del condominio. Captura

Natalia Rodríguez le dio un consejo a su comunidad después de lo que sucedió el pasado lunes en Escazú.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/sucesos/video-revela-como-ocurrio-el-atroz-homicidio-de/5ZCOO3HYJZC3DGRZ5AUP6TJCME/story/

El comunicador agregó que tener un arma en la casa no le garantiza a una persona más seguridad, más bien dijo que se presta para accidentes o situaciones de este tipo.

Ulloa contó que los actos de violencia cada día están peor, y que ahora la gente todo lo soluciona a punta de balas.