Famoso actor y comediante murió atropellado y no van a creer lo que hizo el conductor

Perry Kurtz tenía 73 años. (Freepik)

Los seguidores de Perry Kurtz están con un dolor en el alma tras darse a conocer la muerte del actor y comediante.

Según la revista People en Español, el artista, de 73 años, estaba cruzando una calle en Ventura Boulevard (Estados Unidos) cuando un carro lo golpeó y el chofer se dio a la fuga.

El Departamento de policía de Los Ángeles informó en un comunicado que la persona responsable del atropello se dio a la fuga saltándose la ley que obliga a atender al herido.

Cuando los paramédicos lo llegaron a auxiliar no hubo posibilidad alguna de reanimación, ya que el actor se encontraba sin signos vitales.

Famoso actor y comediante murió atropellado. foto: People en Español

Los sistemas de búsqueda y captura se pusieron en marcha de inmediato y en el mismo día, y fue arrestada la presunta persona que causó la muerte de Perry.

Se trata de Nathon Jaimes, un joven de 18 años que había dejado el automóvil a cuadras del lugar de la tragedia y se encontraba en su domicilio, pero su arresto duró poco tras pagar la fianza de 30 mil dólares, (poco más de 15 millones de colones) salió en libertad provisional hasta su próxima cita con los tribunales, el 13 de setiembre.

Compañeros, familiares y amigos despidieron con tristeza a Perry, quien hace apenas unos días hizo una actuación en Los Ángeles.

Perry Kurtz era conocido por su participación en la octava temporada de America’s Got Talent y también en los programas The Tonight Show With Jay Leno y The Late Late Show With James Corden.