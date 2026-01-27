Famoso actor y director de cine se escapa a Costa Rica en pleno pleito legal por acoso sexual

Blake Lively intentó impedir que Taylor Swift declare en juicio con Justin Baldoni, alegando uso mediático del caso. (Archivo/LN)

Mientras el drama legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue dando de qué hablar en Hollywood —y hasta salpicó a Taylor Swift—, el actor y director parece tomarse las cosas con bastante más calma… y lejos de los reflectores.

El medio internacional TMZ publicó en las últimas horas que Baldoni fue captado disfrutando de la playa en Costa Rica, donde decidió celebrar su cumpleaños (fue el 24 de enero) en medio de la tormenta mediática.

El actor Justin Baldoni se vino a celebrar su cumpleaños a Costa Rica

LEA MÁS: Escándalo de abuso sexual detrás de “Romper el círculo” suma un nuevo y polémico capítulo

“Puede que la situación entre Blake Lively y Taylor Swift esté muy alterada por esos mensajes de texto, pero Justin Baldoni mantiene la calma y celebra su cumpleaños en Costa Rica en medio del drama legal”, destacó el portal.

Las imágenes muestran al actor relajado, en traje de baño y recibiendo clases de surf. Además, en otro de los videos se le ve en el mar arriba de una tabla practicando lo aprendido.

El actor Justin Baldoni y director de la película “Romper el círculo” fue demandando por la actriz Blake Lively por abuso sexual. (Facebook/Facebook)

La visita del también director de “It Ends With Us” a Costa Rica ocurre justo cuando el conflicto legal con Lively, quien lo demandó por acoso sexual, sigue escalando y cuando salieron a la luz mensajes privados entre la actriz y Taylor Swift, que habrían provocado molestia en la cantante por verse involucrada en una disputa ajena.

Según reportes internacionales, esos textos evidencian el apoyo de Swift a su amiga, pero también dejaron ver lo desgastante que ha sido la situación, al punto de generar incomodidad y tensión entre ambas. Mientras tanto, Baldoni ha optado por no reaccionar públicamente y enfrentar el proceso desde la vía legal.

LEA MÁS: Taylor Swift vivió un incómodo momento en el Super Bowl que se hizo viral

Así, mientras en Hollywood el drama sigue subiendo de tono, Costa Rica se convierte una vez más en refugio de descanso, incluso para quien atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera.