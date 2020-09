"En la noche yo estaba dando una clase virtual y cuando terminé me dijo que tenía que hacer una grabación para algo del trabajo sobre cómo nos estábamos portando como pareja en la casa. Yo me preguntaba: ¿qué raro que me pida eso? Estaba grabando y de un pronto a otro me dijo: ‘mentira, esto no es de trabajo, la cosa es que vamos a tener un bebé’ y me enseñó la prueba”, recordó el brasileño sobre el bello momento cuando se enteró que sería papá.