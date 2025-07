Famoso cantante revela cómo lo hizo sentir Shakira al coquetearle frente a su esposa

El cantante confesó que se sintió incomodo con el comentario de Shakira (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Aleks Syntek está nuevamente en el centro de la controversia tras contar una anécdota relacionada con Shakira durante un concierto en México. Sus palabras no pasaron desapercibidas y muchos usuarios en redes lo cuestionaron.

“Yo fui, y cuando entré a su camerino, me topé con Shakira. ¿Y qué creen? Me ve y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Aleks? Te ves bien, chavo’. Le respondí: ‘Muchas gracias, mira, vengo con mi esposa y mi hija’”, contó.

Aleks Syntek es un famoso cantante mexicano. (Aleks Syntek/Instagram)

Según la revista People en Español, ese supuesto coqueteo lo hizo sentir incómodo.

“Yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta. Fui a verla porque todos sus músicos eran mis músicos. La banda de Shakira tocaba conmigo en las giras de Estados Unidos desde hace 20 años”, dijo Aleks.

LEA MÁS: Shakira es protagonista de un video viral tras salir de centro médico

El mexicano detalló que conocía a la colombiana desde que era una niña, de hecho, contó que él la cuidaba en Buenos Aires, Argentina, mientras estaban en los programas de MTV.

“Yo tenía 20 años y ella tenía 17, 18, y entonces quería salir de fiesta y no había quien la acompañara, y sus papás me querían mucho, comíamos juntos, y hacíamos las promociones juntos. Me la llevaba al antro”, contó el mexicano.

LEA MÁS: (Video) Shakira se vuelve a caer en un concierto y reaccionó de una forma inusual

Hace un tiempo, Aleks causó polémica al opinar que Shakira no debía lanzar canciones de desahogo sobre su ex, Gerard Piqué, ya que siempre será el padre de sus hijos. Ahora volvió a estar en el ojo del huracán, pues en redes lo tildan de “delirante” por afirmar que la cantante le coqueteó.