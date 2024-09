Famoso youtuber se sorprendió por recomendación que le dieron policías costarricenses

El youtuber Óscar Alejandro anda en suelo tico. (Tomada de Twitter)

El famoso youtuber Óscar Alejandro, que anda de visita por nuestro país, se quedó sorprendido por un consejo que le diron unos policías.

Como bien sabemos, el venezolano se dedica a crear contenido, por eso aprovechó para contarles a sus seguidores un poco sobre Costa Rica.

“Si me preguntan qué se siente caminar por el casco central de San José y sobre todo por su avenida Central, quiero decirles que me encanta, es un lugar lleno de muchas tiendas y gente. La vida se siente en esta ciudad y, por cierto, si me preguntan si es peligroso, le voy a contar de un dato raro y curioso, que me encantó”, detalló Óscar en el clip.

Alejandro contó que cuando inició la grabación en San José, por el Teatro Nacional, unos policías al ver que estaba con la cámara, y con una cadena de oro grabando lo detuvieron para recomendarle que mejor se la quitara.

Óscar Alejandro habló de la seguridad de Costa Rica. Captura

“No ande con la cadena en San José, guárdela para que no le pase nada”, se escucha decir a un policía.

El creador de contenido, de 37 años, expresó que la acción de los policías municipales le encantó, porque se siente seguro y que, además, los oficiales están pendientes de cada persona.

Como dato curioso, Alejandro les contó a sus fanáticos que Costa Rica es uno de los países más seguros del mundo, tanto así que no contábamos con ejército, gracias a la abolición del ejército en 1948.