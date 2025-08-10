Fan tica fue la envidia de muchas en el concierto de Manuel Turizo

Manuel Turizo dio un show este sábado en Parque Viva. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Una joven costarricense se robó todas las miradas en el concierto de Manuel Turizo, este sábado en Parque Viva, y es que vivió un momento con el que muchas fans sueñan: hablarle y robarle un beso.

Fue la página Backstage Magazine la que compartió el clip donde se ve una muchacha subiendo al escenario y, en cuanto ve al colombiano, lo abraza, le habla, se toman fotos y él, le da un beso en el cachete mientras el público grita.

“La favorita de Dios”, “Humildad de artista”, “Qué dichosa”, fueron parte de los comentarios.

Manuel Turizo le cumplió el sueño a fan tica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Turizo ha sido tan querido por el público tico que, cuando llegó a suelo tico, varias de sus fans lo estaban esperando para tomarse fotos y compartir con él y su hermano, quien es parte de su staff.

La fan vivió un momento único.foto: Backstage Magazine (manuel turizo/manuel turizo)

Fan tica fue la envidia de muchas. foto: Backstage Magazine (manuel turizo/manuel turizo)

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista compartió que los ticos le dieron como un vasito de shot que decía Costa Rica.

“Bueno, estamos coleccionando vasitos de shots en el 201 (su tour internacional), ya les mostré el que me dieron en México y ahora Costa Rica. Tráete el trago, pues. Pura vida, mae”, agregó.