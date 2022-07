Fans ticos de One Direction tendrán una cita con su música

Daniel Abarca, Ari Arroyo, Cisneros y Pablo Mesén cantarán lo mejor del repertorio de One Direction.

Los fanáticos de One Direction en Costa Rica podrán disfrutar de una bonita actividad que los hará viajar por muchas emociones más allá de la música.

Esto gracias a los cantantes Daniel Abarca, Ari Arroyo, Cisneros y Pablo Mesén quienes el próximo sábado 6 de agosto presentarán su espectáculo “History, the best of One Direction”, en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Los 4 cantantes ticos ya tienen experiencia interpretando los éxitos de la banda juvenil y además, comparten una amplia formación musical y el gusto por el estilo y canciones de One Direction. Sumado a esto, tendrán una puesta en escena de lujo donde se están cuidando detalles como movimientos, iluminación, vestuario, pantallas, efectos especiales y una banda conformada por excelentes músicos.

El espectáculo está a cargo de Arroyo Producciones y hará un recorrido por lo mejor de la música de la agrupación, con una producción que está trabajando minuciosamente para que el público pueda vivir una experiencia que se acerque mucho a lo que podría disfrutar con la boy band.

Las entradas pueden obtenerse en el sitio www.tiquetebox.app, los precios van desde los ¢17 mil hasta los ¢25 mil. Usted puede pedir más detalles al WhatsApp 8877-3030 o en el Facebook e Instagram @arroyoproduccionescr