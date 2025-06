Felipe Castro revela lo que pasó el día después de su despido de Teletica

Felipe Castro está muy agradecido con la oportunidad de regresar a la televisión de la mano de un proyecto tan querido y recordado como el programa RPM TV. Fotografía: Instagram Felipe Castro. (Instagram/Instagram)

Dos meses y medio después de su sorpresivo despido de Teletica Deportes, Felipe Castro “regresa” a canal 7 este sábado 14 de junio, a las 11 de la mañana, como periodista del programa RPM TV, dedicado a los deportes de motor.

En una entrevista con La Teja, Felipe reveló que la oportunidad para integrarse al espacio –que volverá a la pantalla del canal del trencito luego de 18 años– surgió inmediatamente el día siguiente a su salida del 7.

El empresario y productor del programa, Manrique Mata, lo contactó en las primeras horas del 1 de abril para ofrecerle el puesto. La oferta fue una de las varias que recibió el comunicador tras ser cesado de Teletica, donde estuvo por 15 años.

Esto fue lo que nos contó Felipe sobre su regreso “a las canchas” y el por qué aceptó esa oferta por encima de las otras que tuvo.

-¿Cómo se concreta su fichaje para RPM TV?

En resumen, don Manrique es una persona que siempre ha sido allegada al canal (el 7), lo conozco desde hace muchos años porque él constantemente está haciendo eventos y siempre tuvimos una buena relación. Don Manrique me llamó al día siguiente de mi salida del canal e inmediatamente empezamos a conversar del tema. Es un proyecto que, desde que me lo explicó, me gustó mucho porque es seguir metido un poco en el ámbito de los deportes, pero desde otro punto de vista, de otra forma, con más espacio para otras cosas.

-En lo personal, ¿qué significa ser parte del relanzamiento de este proyecto?

Yo me he dado cuenta en este tiempo, con la gente que hemos podido estar compartiendo de RPM, que este programa fue durante mucho tiempo y ahora que vuelve, uno de los más chineados y que con más cariño recuerda la gente. Me llama mucho la atención eso y es una gran responsabilidad porque hay que darle un producto igual de bueno al que siempre se le dio a la gente cuando estuvo el programa al aire durante una década. Me siento muy bien porque es un proyecto muy bonito, muy bien hecho, con gente muy profesional y talentosa.

Felipe Castro mencionó que está aprendiendo mucho sobre los deportes de motor con esta nueva oportunidad laboral. Fotografía: Instagram Felipe Castro. (Instagram/Instagram)

-¿Qué función tendrá?, ¿va a ser el presentador?

El programa no lleva presentador, siempre ha sido con una locución en off que es la voz principal de canal 7, él es el que se encarga de hacer locuciones. Mi trabajo es como periodista, montar todo el material que va en el programa y en alguna que otra ocasión podré salir con alguna nota o así, pero no es algo de todos los días ni que se haya conversado, cuando se quiera hacer lo hacemos sin ningún problema.

-Esto representa su regreso a los medios, ¿extrañaba ese trajín?

No es que uno lo extrañe, cuando salí (de Teletica) más bien me di cuenta que extrañaba mucho la otra parte para lo que uno no tiene mucho tiempo que es la familia y otras cosas que son muy importantes en la vida, como mi hijo que tiene 14 años y que es muy demandante en estas edades en las que él está; pero sí, ahora que he podido ir a esas actividades que tienen que ver con los motores y el programa, sí es muy bonito que la gente se acerque y le diga a uno eso de que qué dicha que lo va a poder volver a ver.

-¿Entonces nunca estuvo desempleado?

Así es. Es algo que le agradezco mucho a Dios y a don Manrique porque no me dejaron nada de tiempo ni para pensar ni para decir nada, simplemente al otro día (de su salida de Teletica) me llamó, me presentó el proyecto, lo conversamos y fue muy bonito y agradable. Tuvimos química desde el inicio y empezamos a trabajar en el proyecto.

-Además de RPM TV, ¿en qué otros proyectos está?

Tengo mi programa de radio que eso no lo he dejado. Voy para 16 años de tener mi programa en Super Radio 102.3 FM que es todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Eso siempre está ahí conmigo, es uno de mis proyectos chineados de siempre porque combina dos cosas que me encantan: la música y los deportes; y ahora este proyecto de tele.

-¿Qué le han dicho sus amigos y excompañeros en Teletica sobre este regreso? Vi un mensaje muy sentido de Fabián Borbón.

Claro que los he leído y a todos les agradezco mucho. Es gente con la que uno ha cosechado amistad desde hace muchísimos años, compartimos muchas cosas juntos durante tanto tiempo, no solo en el canal, sino en otros lados porque nos conocemos desde más atrás, entonces es gente que uno aprecia y que agradece que le deseen lo mejor como uno se lo desea a ellos.

Y la familia, ¿qué le dijo de aceptar este proyecto de motores?

Es muy curioso porque tenía unas dos o tres opciones de trabajo para escoger una vez que salí del canal y que analizamos en familia, porque son cosas que siempre vemos en familia, y mi esposa fue la que más insistió en este proyecto.

A ella le gustó mucho desde el principio, le llamó la atención y lo conversamos y al final juntos decidimos emprender este proyecto y mi hijo está supercontento porque está en una edad donde es amante de los carros, de la velocidad, de todo lo que tiene que ver con motores y le gusta mucho este mundo en el que ahora estoy metido.

El respaldo de la familia siempre es muy importante en todo, no es que antes no lo tuviera, claro que lo tenía, pero también era una parte muy sacrificada dentro del trabajo, ahora tenemos tiempo para otras cosas y eso lo valoro mil y la familia también.

Felipe Castro trabajó en Teletica Deportes durante 15 años. Fotografía: Archivo LT.

-Esas opciones de trabajo que tuvo, ¿fueron en tele?

De todo un poco, hasta incluso de cosas que no tienen que ver con deportes; pero al final le agradezco a toda la gente que me tocó la puerta y que siempre le brindó a uno la mano. Eso uno lo agradece porque es parte de la confianza que le delegan a uno y aunque al final no me decidí por ellos siempre voy a estar agradecido porque es gente que extendió la mano en un momento que uno necesita y yo lo agradezco muchísimo. Ellos saben quiénes son.

-¿Está viendo esto como un segundo tiempo de su vida profesional o cómo lo está asumiendo?

Vieras que no como un segundo tiempo, no sé si será el segundo, tercero o cuarto, pero no lo veo así. Lo veo como una oportunidad de explorar otras cosas y de experimentar. De tener un reto también en otras cosas que son muy bonitas y apasionantes y que le dan a uno la oportunidad de abrir la gama de deportes que hay por todo lado. Es muy bonito.