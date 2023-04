Fernando Ocón, el influencer nicaragüense que se ganó a Costa Rica con sus videos

Fernando Ocón Hernández, mejor conocido como Pusho, se ha echado a los ticos al bolsillo por su peculiar contenido en redes sociales, ya que siempre hace llorar de risa a los ticos con sus videos.

Fernando Hernández y Luis Paradela. El equipo preferido de este joven es el Deportivo Saprissa. (Cortesía)

A pesar de que este joven es de sangre nicaragüense, se considera un limonense más, ya que desde muy pequeño vive en el Caribe.

En La Teja quisimos conocer la historia de Fernando Hérnandez, ya que es un joven bastante creativo.

-¿Quién es Fernando Ocón Hernández?

Soy un joven de 22 años, de sangre nicaragüense que se vino a vivir a la provincia de Limón desde muy pequeño. Y bueno, actualmente me dedico a hacer videos en las plataformas digitales.

-¿A qué se debe el apodo “Pusho”?

Cuando llegué al país me hice de muy buenos amigos y como era el menor del grupo me bautizaron Pushito, ya después en la escuela y en el cole me llamaban Pusho y así me quedé.

-¿A que se dedica actualmente a parte de los videos?

De momento solo me dedico a hacer contenido para las redes sociales y de hecho es mi único medio de ingreso económico, he aprendido bastante a sacarle provecho a estas plataformas.

-¿Desde hace cuánto tiempo vive en Costa Rica?

Desde el año 2005, me vine con toda mi familia. Yo tenía apenas cuatro años cuando llegamos a la provincia de Limón.

Al influencer le encanta generar contenido en sus plataformas digitales.

-¿Con quién vive actualmente?

Vivo con mis papás y mi hermano mayor en Matina, Limón. Un pueblo que me vio crecer y del cual estoy enamorado desde que llegué de Nicaragua.

-¿Recuerda cuando llegaron a Costa Rica?

Sí, claro, cuando llegamos nos fuimos a donde unos tíos políticos y unos primos, a los cuales les agradecemos, ya que no teníamos nada aquí en Costa Rica. Después mis papás encontraron trabajo y nos fuimos a vivir a un barrio en Matina llamado Goly.

-¿Cómo le fue en sus etapas de escuela y cole?

Bien, estudié primaria y secundaria hasta undécimo año y la verdad me gustó mucho esa etapa, la supe disfrutar bastante.

-¿En que ha trabajado además de influencer?

He sido un pulseador como decimos popularmente, fui barbero, bananero, chancero, taxista informal. Todo trabajo es bueno mientras sea honrado, yo siempre he sido una persona que le pone con los trabajitos.

Fernando Hernández mejor conocido como Pusho, trabajo en una bananera en Limón por cinco meses con horarios de doce horas diarias (Cortesía)

-¿Cómo han sido esos trabajos?

La verdad el de barbería es cansado, pero más llevadero, el que ha sido más difícil es el de chancero porque uno no puede fallar con la cuentas, los números tienen que ser exactos. La bananera es un trabajo supercomplicado, es muy duro estar ahí adentro, claro, debo confesar que es un trabajo honrado, hay muchas familias de Limón que viven del trabajo de las bananeras.

Por otro lado, fui taxista, pero jalaba más que todo a gente conocida.

-¿Cuál fue el trabajo más bonito y el más feo?

Bueno el de la bananera es un trabajo tedioso, delicado, yo pienso que es un trabajo de esclavitud moderna, es muy desgastante.

Mi favorito fue el de barbería, porque ahí nació la idea de hacer videos en YouTube, sobre cómo hacer cortes de cabello, el crear videos fue un impulso.

-¿Cómo le iba con los videos que subía de cortes de cabello?

Cuando empecé subiendo los videos tenía 100 o 300 visitas, pero luego me surgió la idea de hacer videos de comedia sobre barbería y me iba superbién porque llegaba a las mil visitas, me dediqué haciendo retos en YouTube, para lograr suscriptores y poder generar platica.

-¿Ya genera ingresos con los videos?

Genero ingresos por medio de publicidad y en la plataforma de YouTube. En TikTok y Facebook aún no se monetiza.

-¿Cómo le ha ido con sus redes?

Al principio eran personales, entonces no tenía mucho material del que ahora hago.

Ahora tengo mis redes sociales con muchos seguidores, pues a los ticos les gusta el contenido que comparto.

-¿El contenido que hace es improvisado o ya tiene un guion?

Hay videos más preparados, pero también hay temas del momento que se graban de una y se sube a las redes, y a veces se agarran ideas de otros videos que uno ve en redes.

-¿Uno de sus videos fue reaccionado por el influencer Ibay, que piensa de eso?

Al principio no me había enterado de esa reacción y en mis redes todo el mundo comentaba el nombre del influencer español, que por cierto es bastante famoso a nivel mundial, cuando me metí a ver el video no me lo creía, estaba sorprendido la verdad, pero me sentí muy contento porque Ibay, es un ejemplo a seguir.

-¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Los planes más sencillos son los mejores, me gusta estar pendiente de las redes, por lo general en mi tiempo libre me gusta estar con mis amistades, ir a jugar bola o ir al cine y uno de mis lugares favoritos para estar tranquilo es ir a la playa.

-Usted es muy conocido por exponer la marca Suly en redes, ¿cómo fue eso?

La gente ya me saludaba en la calle por los videos, pero se empezaron a identificar con los videos de la marca, porque empecé a vacilar diciendo que deberían sacar huevitos de esa marca, ya que en ese entonces los huevos estaban por las nubes.

Mis videos empezaron a tener muchísimo alcance a nivel nacional y ya estaban siendo vistos en Nicaragua y Panamá.