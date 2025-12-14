Farándula

Festival de la Luz 2025: disfrute de las mejores fotos de una noche mágica

El Festival de la Luz 2025 alegró los corazones de decenas de niños, jóvenes y adultos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El corazón de la capital se iluminó una vez más con la edición 2025 del Festival de la Luz.

Decenas de personas llegaron a los alrededores del Parque Metropolitano La Sabana para disfrutar de la magia, el color, la música y el espíritu del tradicional festival navideño.

Disfrute de las mejores imágenes del tradicional evento:

Festival de la Luz
Show de drones del BAC (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza Kölbi. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza Kölbi. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Banda Palmar Norte. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Banda Tsidkenu. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza del BCR. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Banda La Fortuna. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza BCR. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza Kölbi. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza Kolbi. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Banda Palmar Norte. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Show de drones del BAC. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Show de drones del BAC (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Show de drones del BAC (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza de la Junta de Protección Social. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza de la Junta de Protección Social. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Carroza de la Junta de Protección Social. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Banda y carroza Municipalidad de San José. (Mayela Lopez/Mayela López)
Festival de la Luz
Banda y carroza Municipalidad de San José. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Festival de la Luz 2025NavidadLa Sabana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.