Festival de la Luz 2025: disfrute de las mejores fotos de una noche mágica

El corazón de la capital se iluminó una vez más con la edición 2025 del Festival de la Luz.

Decenas de personas llegaron a los alrededores del Parque Metropolitano La Sabana para disfrutar de la magia, el color, la música y el espíritu del tradicional festival navideño.

Disfrute de las mejores imágenes del tradicional evento:

Show de drones del BAC (Mayela Lopez/Mayela López)

Carroza Kölbi. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Banda Palmar Norte. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Banda Tsidkenu. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Carroza del BCR. Fotos: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Banda La Fortuna. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Carroza BCR. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Show de drones del BAC. (Mayela Lopez/Mayela López)

Carroza de la Junta de Protección Social. (Mayela Lopez/Mayela López)

Banda y carroza Municipalidad de San José. (Mayela Lopez/Mayela López)