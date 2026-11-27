El Festival de la luz será el sábado 12 de diciembre en el centro de San José. (Mayela Lopez/Mayela López)

El trabajo de quienes muchas veces arriesgan su propia vida para ayudar a los demás tendrá un reconocimiento especial en una de las actividades navideñas más esperadas por los costarricenses.

La Cruz Roja Costarricense fue elegida como mariscal del Festival de la Luz 2026, una distinción que anunció este viernes 27 de noviembre la Municipalidad de San José.

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El alcalde capitalino, Diego Miranda, hizo oficial la noticia junto a Dyanne Marenco, presidenta de la Benemérita institución. Según explicó el jerarca municipal, la elección responde a la importante labor que realiza la Cruz Roja y a las miles de vidas que ha ayudado a salvar en el país.

El festival se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre, a partir de las 6 p.m. El recorrido arrancará en la plaza de la Democracia, continuará por la avenida Segunda y el paseo Colón, hasta llegar a las cercanías de Torre Mercedes.

Para esta edición se anunció la participación de 14 bandas, además de globos y figuras inflables.

Eso sí, habrá un cambio importante respecto a años anteriores: el desfile no contará con las tradicionales carrozas, luego de que varias instituciones públicas que habían confirmado su participación desistieran.

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De esta manera, la Cruz Roja tendrá un lugar protagónico en una noche en la que miles de personas se reunirán para disfrutar del ambiente navideño en San José.