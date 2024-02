Festival Picnic: La herediana que robó la atención por su extravagante look

Raquel Hidalgo robó miradas con su look del Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro.

En el Festival Picnic mucho se vale y los looks extravagantes son de esas cosas permitidas y que no faltan en la actividad.

Este sábado no fue la excepción y las ropas y peinados extravagantes en las mujeres marcaron, un año más, la pauta.

Una de las que más llamó la atención fue la herediana Raquel Hidalgo, a quien la gente no se resistió volver a verla debido a la peculiar manera en que se alistó para ir al festival, en el Centro de Eventos Pedregal.

Hidalgo llegó con un look mayormente en color rosa que lo “elevó” con una enagua de barbas metálicas que no la dejó pasar por desapercibida.

“Siempre vengo al Picnic y siempre con un look así de extravagante. Me gusta mucho la temática del festival, entonces siempre elijo un look acorde a la música que van a tocar o acorde a la temática”, mencionó la joven.

Raquel Hidalgo es cosplayer y vive en el centro de Heredia. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro)

Según contó a La Teja su vestimenta y estilo para el Picnic tuvo inspiración japonesa que ella combinó con accesorios e implementos de acuerdo a cómo se sentía.

“Me gusta combinar muchas cosas y así como me sienta, así me visto. Casi siempre agarro las ideas de Internet o de las cosas que yo tengo porque hago cosplay”, mencionó.

Según contó, este año decidió vestirse con un rosado “tipo galáctico”, con grandes trenzas que hizo con cabello sintético, botas de peluche con fajas de latex y unos lentes rosados tipo steampunk (estilismo de fantasía ambientado en la Inglaterra del siglo diecinueve).

“Como soy cosplayer estoy acostumbrada a andar cosas encima y, hasta ahora, en el festival no he visto a nadie con trenzas así”, afirmó.

Raquel aseguró que la gente la piropeó bastante por cómo se veía, aunque sí aceptó que había otras que la veían medio extraño, pero a ella poco le importa el qué dirán.

La florense tardó una hora en “transformarse” para llegar al Picnic y la gran mayoría de cosas que lució las tenía en su casa.

Por supuesto que el maquillaje no pudo faltar y el brillo y la escarcha también fueron parte de su llamativo vestuario.