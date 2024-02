Festival Picnic: María Fernanda León se pegó la fiesta por una razón muy especial

María Fernanda León disfrutó del Picnic a más no poder por una razón muy especial. (Manuel Herrera F,)

El fin de las cerca de 70 mil almas que llenaron la primera fecha de la edición 2024 del Festival Picnic, este sábado, no fue otra que pegarse la fiesta.

Una de ellas fue María Fernanda León, quien llegó con esa misma intención al Centro de Eventos Pedregal; sin embargo, otro motivo muy especial e importante llevó a la presentadora de canal 7 a estar ahí.

LEA MÁS: Festival Picnic: Limonense hizo su agosto con un “salón de belleza” al aire libre

La también cantante contó a La Teja que su hermana María Celeste fue la “culpable” de su participación en el Picnic, ya que la muchacha está cumpliendo 27 años este 10 de febrero y entonces el festival era la excusa perfecta para la celebración.

“Vengo a celebrarle a Celeste sus 27 años. Este año no tenía planeado venir, pero a última hora se dio la oportunidad y estoy superfeliz de estar aquí y en una fecha tan importante para ella y la familia”, dijo León.

María Fernanda contó que los planes eran disfrutar bastante el festival musical, que en su primera fecha tuvo un desfile de artistas como Julieta Venegas, Manuel Turizo, Bizarrap, Residente, Arcángel, Wiz Khalifa, Shaggy y Nicki Nicole.

También se presentaron este sábado Tokischa, Latin Mafia, Steel Pulse, Protoje, Dei V, Álvaro Díaz, Los Cafres, Nonpalidece, Gale, Deeikel, Khriztian GC, Shanty, Mekatelyu, Inbetwin, Rising Sound, Bombocat, Sonia Sol, Azn-L, Soultwo, Bloke, Ojo de Buey, Vero Luna y El Guato.

Julieta Venegas fue una de las artistas que más le emocionó escuchar a María Fernanda León. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

LEA MÁS: Festival Picnic: Artista internacional “renuncia” a última hora por cambios en su agenda

De ese amplio cartel, María Fernanda destacó que tenía muchas ansias de escuchar a Julieta Venegas y Residente.

“Me encanta Julieta Venegas”, reconoció León, quien llegó cuando la mexicana ya llevaba ratillo de estar en el escenario. Julieta salió al filo de las 5 de la tarde y Fer llegó antitos de las 6.

“Lo mejor del Picnic es la variedad de la música y la organización. Me encantan las diferentes zonas que hay y es bueno que haya espacios diferentes para todo tipo de música”, continuó la expresentadora de Multimedios canal 8.

Aunque no quiso opacar a su homenajeada hermana, Fer llegó bastante guapa al Picnic, eso sí, sin ninguna extravagancia. La guapa eligió vestir completamente de negro en un festival donde los brillos, la escarcha, los colores y los peinados buscaron robarse el show.

Choché y Gallina disfrutaron juntos la primera jornada del Festival Picnic 2024.

Otro conocido

Pero León no fue la única famositica que robó miradas a causa de la popularidad que da la tele, otro que andaba que no se cambiaba por nadie fue Bernardo “Choché” Romano, quien “madrugó” y desde el mediodía llegó a Pedregal porque no se quería perder la presentación de los nacionales de Mekatelyu, que fueron de los primeros en salir al escenario Jogo (debido a la amplia oferta, el Picnic tiene cuatro escenarios).

“He venido a todos los Picnic y disfruto mucho, yo creo que es por el mix musical que se hace en cada festival. Picnic es un festival para todos los gustos. Llegué a las 12 porque cantaba Mekatelyu temprano y quería escuchar ‘paren la violencia’ (‘Paren, paren’) que tenía tiempo de no escucharla en vivo”, afirmó el comediante, actor y también presentador de Teletica.

Choché bailó, cantó y disfrutó a más no poder esa pieza de los nacionales. “Valió la pena llegar tempranito. Disfruté muchísimo ese chivo”, aseguró Romano.

Pero Choché no llegó solo, su amigo y compañero de La Base Podcast, Rigoberto Alfaro (Gallina) y la novia de este, andaban con él, pero en el momento que habló con La Teja se le había escapado a la pareja un momentico.

LEA MÁS: Conozca cuál es la forma más fácil de llegar a Picnic

Romano disfrutará la doble jornada del Picnic, ya que entre los planes y su agenda está asistir a la segunda fecha, el sábado 17 de febrero.

“En Picnic el ambiente es inmejorable. La gente viene dispuesta a pasarla bien y es parte de las conglomeraciones de personas donde todo el mundo viene a pasarla bien”, terminó Choché antes de irse a meter, de nuevo, entre la multitud para seguir en el chivo.

El colombiano Manuel Turizo fue uno de los artistas que encendió el Festival Picnic.

Juegos mecánicos, actividades de marcas patrocinadoras, comidas y bebidas de todo tipo se sumaron a la oferta musical del festival, conocido como el más grande de Centroamérica.