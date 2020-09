“Pienso aportarle al equipo de Tigo mucha pasión, porque así soy. Cuando me metí a esto yo sabía que me encantaba, no solo el fútbol sino el periodismo y los demás deportes, sé que el reto es grande pero yo voy a tratar de que el canal encuentre mayor visibilidad porque vienen cosas muy buenas para la empresa", comentó “Monte”.