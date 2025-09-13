Fidel Escobar sorprende a su prometida con un millonario regalo

Fidel Escobar y Stephanie Morales están comprometidos. Fotografía: Instagram Stephanie Morales. (Instagram/Instagram)

Fidel Escobar sorprendió este viernes a su prometida, Stephanie Morales, con un gran regalo que no cualquiera puede dar.

La guapa agradeció el millonario gesto de su futuro esposo, oriundo de Panamá, al presumir el obsequio que la tiene en las nubes de la gran felicidad.

“Gracias amor por este regalo tan hermoso. ¡Qué felicidad! Te amo. Dios te multiplique. Dios te siga bendiciendo”, escribió Morales en una historia de Instagram.

El regalazo que le dio Fidel Escobar a su futura esposa

Stephanie quedó como loca porque el jugador panameño del Deportivo Saprissa le regaló un carro que tal parece está recién salidito de la agencia.

El chuzo de Morales es en color blanco y bastante grande.

La guapa compartió un collage con fotos y videos de su nuevo y costoso “juguetito”.

Stephanie Morales y Fidel Escobar, Saprissa (Instagram )

Fidel no deja de sorprender a Morales con detalles que a ella solo la enamoran cada vez más. Hace unas semanas, él se tatuó en uno de sus brazos un retrato de Stephanie y ella quedó como loca; ahora es el chuzo de carro el que la tiene “de cabeza”.