Fiebre de los zombis hizo libro con todo lo que vio en el hospital durante la pandemia

Apocalipsis 2020-Zombi Posted by Walter Escalante Alcazar on Sunday, April 17, 2022

Su pasión por la serie de zombis “The Walking Dead”, sumada a las situaciones que observó durante el tiempo que estuvo internado en el hospital, en plena pandemia, permitieron a Walter Escalante cumplir su sueño de convertirse en escritor.

Lo mejor de todo es que le dará vida a una trilogía de la cual ya sacó el primer libro. Los otros dos estarán en los próximos meses en el mercado de manera física y digital.

Este paveño combinó su gusto por los muertos vivientes que caminan en busca de humanos para comer, con el covid-19, y lanzó el libro “Apocalipsis 2020 Zombi”, un verdadero éxito en las librerías del país.

Apocalipsis 2020 zombi mezcla elementos de terror con la vida real. Cortesía.

Walter pudo darle carnita a su historia debido a que estuvo mucho tiempo internado en el San Juan de Dios donde vio cosas que realmente lo impactaron.

“En el 2017 me caí, tuve un golpe y se me hizo una pelotita por la zona perianal que era del tamaño de una espinilla, pero se empezó a extender y se hizo del tamaño de dos puños juntos. Cuando llegué al hospital la sangre ya estaba mala y me operaron de emergencia porque tenía una gangrena y esa sangre podía contaminar el cuerpo.

El libro de Walter Escalante está siendo un pegue en las diferentes librerías. Cortesía.

“Me operaron y quedé con secuelas, en el 2019, antes de la pandemia, unos conductos que quedaron empezaron a echar raíces, se llaman fístulas y me volvieron a operar. Ya van seis cirugías y estoy esperando la sétima”, detalló.

“Estando en cama del hospital empecé a ver muchas cosas duras, gente que había fallecido y otras historias relacionadas con el covid. Como yo siempre he querido ser escritor y ya había comenzado a escribir el libro, le metí cosas de la vida real, por ejemplo que el virus se pega con una gripe, que hay personas asintomáticas y muchos detalles más”, dijo.

En su libro, el virus comienza en nuestro país y se expande por el resto del mundo. Es en Costa Rica donde un virólogo poseído por demonios tratará de dominar el mundo al crear un coronavirus que afecta a gran parte de la población mundial convirtiéndolos en una especie de zombis, amenazando así el futuro de la humanidad, mientras una madre tratará de poner a salvo a su familia en la isla del Coco.

“Como yo soy amante de The Walking Dead y no podía ver mi serie favorita en el hospital, empecé a hacérmela yo. El virus es como decir el covid, la diferencia es que las personas que llegan a morir por eso, resucitan y atacan a los que no se infectaron, también se cuenta la parte de la discriminación a las personas con el virus, donde la gente veía a alguien tosiendo y cruzaban la calle”, dijo el creativo josefino.

Para él quedó más que claro que de las cosas malas se pueden sacar cosas buenas, pues durante el tiempo de su enfermedad no pudo ejercer su carrera como publicista, por lo que encontró en el libro y en algunas ventas de mascarillas, la oportunidad perfecta para salir adelante.

“Soy ese chiquito que siempre quiso ser escritor y me llena ver cómo el libro se ha ido expandiendo, como pasó con el virus”, afirmó Escalante.

El tiempo que pasó Walter Escalante en el hospital fue muy bien aprovechado. Cortesía.

El escritor afirma que se puso a investigar mucho sobre el covid, así se dio cuenta de muchos detalles interesantes de la enfermedad.

“Recuerdo que encontré que uno de los participantes del programa Survivor y otros del Big Brother de España quedaron aislados y la gente pensaba que era parte del juego, además, que en la isla de Pascua (pertenece a Chile) fue el último lugar en la tierra donde llegó la enfermedad”, dijo.

El primero de los libros detalla cómo se expande el virus de Tiquicia hacia Centroamérica, además va contando las etapas por las que va a pasando el zombi, las alucinaciones, la perdida del gusto y el olfato y otras. ¿Se le hace familiar?

“Apocalipsis 2020 Zombi”, está disponible en las librerías Lehmann, Club de Libros, Rafaeli Books, así como en las librerías Francesa, Andante, UCR, Infinito y en las tiendas Poker Store.

Los ticos lo pueden leer de forma gratuita en las bibliotecas municipales de San José, al igual que la Biblioteca Nacional, y para los días 16, 17, 18, 19, y 20 de mayo va a estar totalmente gratis en formato digital en la plataforma de Amazon para aquellos que quieran descargarlo.

De hecho, el autor cuenta que su obra ya se lee en España, Panamá y Estados Unidos.