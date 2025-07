Figura que se fue de El Chinamo la pasó malísimo sus últimos días en programa de canal 7

Jorge Chaves, el famoso ‘Dj’ Bubu, el año pasado en sus últimas apariciones en El Chinamo. Fotografía: Cortesía 'Dj' Bubu. (Cortesía/Cortesía)

Jorge Chaves, el popular ‘Dj’ Bubu, reveló lo mal que la pasó en los últimos programas de la temporada 2024 de El Chinamo.

La confesión la hizo en una entrevista que dio a La Teja en la que habló sobre su salida del programa, luego de 18 años de ser su ‘Dj’ oficial.

LEA MÁS: Teletica se queda sin una de las principales figuras de El Chinamo

A finales de la semana pasada, Bubu, de 49 años, anunció en redes que dejaba el espacio decembrino de canal 7, porque llevaba tiempo diciéndole “no” a mucho trabajo que le salía para esa época del año.

Con el fin de liberar su agenda y poder dedicarse a su negocio, el Dj comunicó en marzo al productor de El Chinamo, Alonso Acosta, su decisión de dejar el programa; pero la noticia la dio hasta hace pocos días.

Al hablar con este medio sobre su salida, Chaves, quien tiene 35 años de trayectoria como Dj, contó que, curiosamente, su último Chinamo fue, digamos, para olvidar, debido a una situación de salud por la que pasó y de la que habló por primera vez hasta ahora.

“El año pasado sufrí uno de los cuadros más terribles que he tenido de calentura. Todo El Chinamo (2024) me la pasé enfermo, un día de los chinamos casi me desmayo, eso nadie lo sabe porque eso no se lo cuento a nadie porque el show siempre tiene que continuar, pero fue muy duro”, dijo Bubu.

Contó que para ese tiempo aún no sabía que iba a ser su último Chinamo, porque aunque ya venía pensando en dejar el programa, aún no había tomado la decisión.

LEA MÁS: El último Chinaoke le puso el dedo en la llaga a esta problemática y no va a creer lo que corea

“Estaba superenfermo y era loquísimo porque en la mañana me recuperaba y llegaba al canal y me enfermaba, seguro por el aire acondicionado que me pegaba muy feo, pero siempre fue responsabilidad mía estar ahí, son historias que pasan y son duras.

Jorge Chaves, el famoso ‘Dj’ Bubu, en El Chinamo junto a Keyla Sánchez, presentadora del espacio en algunas de sus ediciones. Fotografía: Cortesía 'Dj' Bubu. (Cortesía/Cortesía)

“Fue casi al final y fue progresivo, pero los últimos (programas de El Chinamo) sí estuvo horrible y muy duro. Nunca dije que era mi último Chinamo ni nada porque la decisión (de salir) se dio después y por un tema laboral”.

Las congojas al aire

Don Jorge relató ese momento como parte de las curiosidades que vivió durante los años que trabajó en el programa más fiestero del fin de año de la televisión costarricense.

“Dieciocho años es como una relación de matrimonio en la que se llega a conocer a la señora de tal manera que con solo que le muevan el ojo a uno ya es como, ‘pucha, en la casa hablamos’”, dijo antes de relatar los momentos de más congoja que vivió en el espacio de Teletica.

Además de la situación de salud del 2024, Bubu habló de otras experiencias que vivió en el programa y que lo pusieron a sudar más de la cuenta.

LEA MÁS: Ignacio Santos habló sobre los chinaokes que dejaron a El Chinamo sin dos patrocinadores

Recordó una del 2014 cuando el controlador se le apagó de un momento a otro y no le quiso encender más. Faltaban 10 minutos para que el programa iniciara y a él no le quedó de otra que correr, montar cables y tirar la música desde la cabina de control y no desde su propio controlador. “Fue la única forma de hacerlo. Fue una carrera”, contó.

Jorge Chaves, el famoso ‘Dj’ Bubu, hasta hizo un peluche de él por lo conocido que se hizo en el país por su participación en programas de canal 7. Fotografía: Cortesía 'Dj' Bubu. (Cortesía/Cortesía)

Luego destacó un momento del 2017 que fue el que más lo puso a sudar.

“Siempre fueron experiencias muy buenas, pero hubo experiencias complicadas. Esta vez se me jodió la computadora a 30 minutos de salir al aire. La computadora no me quería cargar, el cargador no funcionaba, a mí me dolía la panza.

“A la computadora le faltaba un 1% para que se apagara y así salí al aire. Me temblaban las manos, nunca había tenido tanto problema en un programa, ni lo disfruté”, recordó.

Por dicha, la computadora no se le apagó nunca y Bubu pudo respirar con tranquilidad cuando, a mitad del programa, la carga de la computadora alcanzó un 25%.

El accidente del 2019

Otra cosa que nunca olvidará Bubu de El Chinamo fue un accidente que tuvo en el 2019 tras uno de los programas y que dejó su carro algo desbaratado.

“Me dieron (colisionaron) en un costado y me reventaron la puerta, tuve que hacer una puerta de cartón y yo llegaba donde la gente hacía fila con el carro así. Así trabajé toda esa temporada: con una puerta de cartón que pinté de color gris para disimular”, afirmó.

Don Jorge Chaves aceptó que salir del programa de canal 7 le dolió muchísimo, pero quiere aprovechar esa exposición y “fama” que le dio Teletica para hacer crecer su negocio de eventos privados.

“Me duele mucho, no te voy a mentir, por eso digo que es una decisión valiente (salir de El Chinamo) porque conlleva muchos recuerdos. Una de las cosas que me dejan muy contento es que las puertas del canal quedaron abiertas”, refirió.

Jorge Chaves, el famoso ‘Dj’ Bubu, recordó con curiosidad el año en que tuvo que llegar a El Chinamo con una puerta de cartón pintada en gris por un accidente que sufrió tras uno de los programas. Fotografía: Cortesía 'Dj' Bubu. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Carlos Álvarez mandó un bravo filazo a los patrocinadores que se fueron de El Chinamo

Además de trabajar en El Chinamo, Bubu fue parte de proyectos como Buen día (cuando lo lideró Randall Salazar), ¡Qué buena tarde! (en sus inicios con Yiyo Alfaro, Choché Romano y Keyla Sánchez), el formato de competencia física Force Masters y hasta estuvo en la planilla de Teletica Radio.