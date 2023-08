¿Filazo para Gaby Jiménez? Marcel Hernández comparte mensaje con fuerte olor a despecho

Gabriela Jiménez y Marcel Hernández estuvieron juntos por casi dos años. (Instagram )

Un mensaje que el futbolista del Cartaginés, Marcel Hernández, compartió en su Instagram este jueves levantó roncha ya que tiene un fuerte olor a despecho.

El curioso mensajito parece ser un filazo del futbolista a su ex, la guapa periodista deportiva Gabriela Jiménez, quien trabaja en canal 7.

Gaby y Marcel estuvieron juntos por casi dos años, pero a inicios de mayo pasado la pareja se devolvió los peluches y dieron el pitazo final a su relación amorosa.

Pero como donde hubo fuego cenizas quedan, si juzgamos por el mensaje que el jugador brumoso compartió en Instagram, parece que él tiene alguito de la herida abierta.

Marcel Hernández hizo la publicación en sus historias de Instagram. (Instagram)

“Yo lo único que voy a hacer contigo es que te la pases lo suficiente bien conmigo, pero no soy responsable de que te la pases bien contigo, y el problema de las personas es que no se las pasan bien con ellos mismos, porque yo puedo hacer por tí hasta un límite de cosas, pero hay cosas que yo no puedo controlar, el que estés bien contigo, el que te guste estar contigo, el que cuando yo no esté lo aceptes lo entiendas y tu vida siga siendo bonita”, decía un motivador de una página de desarrollo espiritual en el video que Marcel posteó.

“Si me dices que no te la estás pasando bien, ahí es donde no puedo controlar eso, entonces es importante llegar felices a donde vayamos para no pedir, porque cuando se van, se llevan lo que te dan y te quedas igual”, terminó la curiosa reflexión.

El mensaje que compartió Marcel Hernández

A Marcel y Gaby les costó bastante confirmar su relación; de hecho, se vieron casi obligados a hacerlo cuando ella estuvo en Dancing with the Stars, en el 2022, y el 5 de mayo anterior, la pareja anunció su ruptura.