Fin de una era: MTV cerrará algunos de sus canales musicales a finales de 2025

Paramount Global anunció que varios de los canales musicales más emblemáticos de MTV dejarán de emitirse en Europa a partir del 31 de diciembre de 2025.
Los canales afectados incluyen: MTV Music, MTV 80’s, MTV 90’s, Club MTV y MTV Live.
Fin de una era en la música televisiva
El cierre comenzará primero en el Reino Unido e Irlanda, y luego se extenderá a otros países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.
Paramount Global cambia su estrategia tras la fusión con Skydance Media
La decisión forma parte de una estrategia de reducción de costos de Paramount, tras su fusión con Skydance Media, y refleja también los cambios en los hábitos de consumo de música: cada vez más personas recurren a plataformas digitales, redes sociales y streaming para ver videoclips, en detrimento de los canales musicales tradicionales por televisión.
MTV HD se mantiene con un nuevo enfoque
A pesar del cierre de los canales musicales, MTV HD —el canal principal de la marca— seguirá en el aire, aunque con un enfoque distinto: mayormente entretenimiento y reality shows, en lugar de programación centrada en videoclips.