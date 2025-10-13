Farándula

Fin de una era: MTV cerrará algunos de sus canales musicales a finales de 2025

El anuncio del cierre de MTV provoca nostalgia en algunos televidentes

Por Silvia Núñez
MTV
MTV es uno de los canales de música más emblemáticos de la historia. (MTV/MTV)

Paramount Global anunció que varios de los canales musicales más emblemáticos de MTV dejarán de emitirse en Europa a partir del 31 de diciembre de 2025.

Los canales afectados incluyen: MTV Music, MTV 80’s, MTV 90’s, Club MTV y MTV Live.

Fin de una era en la música televisiva

El cierre comenzará primero en el Reino Unido e Irlanda, y luego se extenderá a otros países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Paramount Global cambia su estrategia tras la fusión con Skydance Media

La decisión forma parte de una estrategia de reducción de costos de Paramount, tras su fusión con Skydance Media, y refleja también los cambios en los hábitos de consumo de música: cada vez más personas recurren a plataformas digitales, redes sociales y streaming para ver videoclips, en detrimento de los canales musicales tradicionales por televisión.

MTV HD se mantiene con un nuevo enfoque

A pesar del cierre de los canales musicales, MTV HD —el canal principal de la marca— seguirá en el aire, aunque con un enfoque distinto: mayormente entretenimiento y reality shows, en lugar de programación centrada en videoclips.

