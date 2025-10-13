Fin de una era: MTV cerrará algunos de sus canales musicales a finales de 2025

MTV es uno de los canales de música más emblemáticos de la historia. (MTV/MTV)

Paramount Global anunció que varios de los canales musicales más emblemáticos de MTV dejarán de emitirse en Europa a partir del 31 de diciembre de 2025.

Los canales afectados incluyen: MTV Music, MTV 80’s, MTV 90’s, Club MTV y MTV Live.

Fin de una era en la música televisiva

El cierre comenzará primero en el Reino Unido e Irlanda, y luego se extenderá a otros países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Paramount Global cambia su estrategia tras la fusión con Skydance Media

La decisión forma parte de una estrategia de reducción de costos de Paramount, tras su fusión con Skydance Media, y refleja también los cambios en los hábitos de consumo de música: cada vez más personas recurren a plataformas digitales, redes sociales y streaming para ver videoclips, en detrimento de los canales musicales tradicionales por televisión.

MTV HD se mantiene con un nuevo enfoque

A pesar del cierre de los canales musicales, MTV HD —el canal principal de la marca— seguirá en el aire, aunque con un enfoque distinto: mayormente entretenimiento y reality shows, en lugar de programación centrada en videoclips.