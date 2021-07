Final de Nace una estrella repartirá platal y tocará fibras emotivas de los finalistas

¿Será Priscilla Díaz la gran ganadora de Nace una estrella?. Captura de video ¿Será Priscilla Díaz la gran ganadora de Nace una estrella?. Captura de video

Nace una estrella está a días de dar a luz a una nueva estrellita y como al ganador lo eligen los votos del público, ya la contienda arrancó en las redes sociales.

Aunque el programa de canto se transmitió los domingos, la gran final será este sábado a las 8 p. m.; Teletica hizo el cambio porque el domingo transmitirá la final de la Copa Oro.

La quinta temporada la podrían ganar Zorán, Priscilla Díaz, Leo Jara o Kike Ramírez en la categoría de adultos, mientras que en la de niños el título se lo disputarán Sarita Barboza y Ariel Darío.

Pese a que faltan cinco días, ya los televidentes comenzaron a calentar la discusión de quienes deberían ser los triunfadores.

Ariel Darío apelará a la bondad de sus seguidores en redes sociales para que sigan votando por él en estos días. Teletica Formatos Ariel Darío apelará a la bondad de sus seguidores en redes sociales para que sigan votando por él en estos días. Teletica Formatos

Notamos que Zorán tiene muchísimo apoyo del público, pero hay quienes dicen que Priscilla debería ganar porque fue la que tuvo las mejores calificaciones durante todo el programa.

Eso sí, a Kike y a Leo no se les puede descartar porque también tienen una buena barra de seguidores.

Mientras que en el caso de los peques, parece que Sarita tiene una leve ventaja, aunque más de uno quedaría contento si el primer lugar lo dividen entre ella y Ariel, porque los dos cantan lindísimo.

Zorán pasó directo a la final de Nace una estrella pero eso no significa que tiene asegurado el trofeo de ganador. Instagram Zorán pasó directo a la final de Nace una estrella pero eso no significa que tiene asegurado el trofeo de ganador. Instagram

Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, aclaró que el primer lugar de la categoría de adultos se ganará 15.000 dólares (poco más de 9 millones de colones) mientras que el pequeñín que gane recibirá 7.500 dólares (cerca de 5 millones de colones).

Además, adelantó que cada uno de los finalistas deberá interpretar tres canciones en solitario y que por ser la gran final estarán de invitados algunos de los participantes que salieron expulsados en los programas anteriores.

“No estarán todos porque el covid-19 no nos lo permite, pero arrancaremos el show con un carrusel de las mejores interpretaciones de los finalistas. Nos enfocaremos un poco a lo emocional, vivencias de ellos, que eso es lo que ha sido esta temporada”, explicó la productora.

Sarita siempre estuvo en los primeros lugares de la tabla de calificación pero ahora será el público quien decida el ganador. Captura de video Sarita siempre estuvo en los primeros lugares de la tabla de calificación pero ahora será el público quien decida el ganador. Captura de video



— Si quiere votar por su favorito tiene que ingresar a teletica.com e ir a la sección de Nace una estrella. Se pueden emitir 7 votos diarios.

Sueño no se detiene

En la gala de este domingo los jueces determinaron que Franciny Quirós y Juanis (Juan Ignacio Sanabria) debían abandonar la competencia pero según dijeron ambos, hasta ahí no quedará su sueño de ser grandes cantantes.

“Esto es solo un concurso. Llegué hasta aquí y me siento orgulloso y feliz de todo lo que conseguí. Les prometo que pronto van a conocer varios de los proyectos importantes que tengo, les pido que estén atentos para que me sigan apoyando”, dijo el pequeñín de Juanis.

Juan José "Kike" Ramírez, dijo estar trabajando todavía con más fuerte para darlo todo en la gran final. Facebook Juan José "Kike" Ramírez, dijo estar trabajando todavía con más fuerte para darlo todo en la gran final. Facebook

Franciny, por su parte, dijo que este era solo el comienzo de su sueño y que se va muy agradecida con la oportunidad, pues aprendió mucho durante la competencia.

“Estoy muy agradecida con Dios y esta plataforma que me permitió darme a conocer, esto me abrió la puerta para continuar. A seguir pulseándola como siempre, estoy acostumbrada a luchar por salir adelante y esta no será la excepción. Ahora más bien voy a seguir mi sueño con más motivación, gracias a Dios tengo proyectitos ahí. Siento que no perdí nada y que más bien gané mucho”, dijo la vecina de Frailes de Desamparados.

Leo Jara es otro de los participantes que logró clasificar a la gran final. Cortesía Teletica Leo Jara es otro de los participantes que logró clasificar a la gran final. Cortesía Teletica

Ambos expulsados, al igual que el resto de sus compañeros que ya habían salido del programa, recibieron 500 dólares (poco más de 300 mil colones) como premio de consolación.

Se rumora que tras terminar Nace una estrella la producción de Teletica se concentrará para sacar al aire en las próximas semanas una nueva temporada de Tu cara me suena.