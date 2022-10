Finalmente Alfredo Adame será operado tras recibir paliza

El reconocido actor de telenovelas mexicano, Alfredo Adame, fue hospitalizado de emergencia tras recibir una paliza hace algunos días.

Alfredo Adame necesitará cirugía tras vapuleada

Adame comentó en sus redes sociales que fue internado este lunes 10 de octubre debido a que será intervenido quirúrgicamente para colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, sin embargo el actor no sabía que día le iban a realizar el procedimiento.

“Qué tal amigos, buen día, pues hoy me operan, me avisaron el viernes que de emergencia, me operan hoy a las, más o menos 8:30 o 9:00 de la mañana, entonces me van a poner las cuatro placas de titanio en el pómulo derecho y espero que todo salga muy bien”, contó el artista de 63 años, en su cuenta de Instagram.

El actor aseguró que en cuento salga de la cirugía mantendrá a sus seguidores al tanto de todo.