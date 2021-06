“Como no tengo carro me sale bastante caro pagar un Uber para llegar a los ensayos (desde Moravia), porque cada viaje me sale como en cinco mil colones y un día le dije a Alejo que me enseñara a andar en bus. Algunas veces me fui con él para San José y él me decía, ‘esta es la parada tal’, me enseñó a contar las cuadras, es que no soy de andar sola caminando por el centro”, recordó la joven de 19 años y nacida en Pérez Zeledón.