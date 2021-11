“Firmamos el divorcio, pero no paró de buscarme”

“Me divorcié después de cuatro años de matrimonio, él no quiso poner de su parte y firmamos el divorcio. Sin embargo, no paró de buscarme, me rogó y decidí darme una oportunidad. Quería que me fuera a vivir con él y le dije que fuéramos despacio. Le propuse hacer terapia de pareja y solo fue a una sesión y como no volví a la casa desapareció y me dejó de hablar. Me dijo es que necesitaba saber si yo iba a volver, por que pensaba darle una oportunidad a otra persona. Todo esto pasó cuatro meses después del divorcio y ahora está viviendo con otra persona”.

"Me dijo es que necesitaba saber si iba a volver sino para darle una oportunidad a otra persona. Todo esto pasó en cuatro meses desde el divorcio", cuenta la lectora. "Me dijo es que necesitaba saber si iba a volver sino para darle una oportunidad a otra persona. Todo esto pasó en cuatro meses desde el divorcio", cuenta la lectora.

1. Tristemente hay personas que inician proyectos de relación de pareja movidos por las emociones y desde ahí deciden casarse o vivir juntos. Pero, un proyecto relación de pareja con convivencia no solo puede responder a estos impulsos emocionales.

2. De igual forma, a veces las personas optan por procesos de separación y divorcio movidos por el enojo, el aburrimiento, el resentimiento, la saturación emocional o por temas no resueltos y firman el divorcio y a los días entran en contradicción porque viven con: “lo extraño” o “lo amo mucho”, pero no enfrentan los temas de fondo.

3. Lo cierto es que cuando se firmó un divorcio, para darse una nueva oportunidad debe ser muy honesta con usted misma y con su expareja. Definir muy bien qué los mueve, cuáles son las razones para volver, qué temas tienen que enfrentar, qué soluciones van a implementar, qué acuerdos se van a establecer, qué temas personales tienen que trabajar, en fin, muchas cosas más que pueden pasar por las finanzas, el sexo, el trabajo, la integración familiar u otros temas. Si no se hace una revisión a profundidad y vuelven porque no saben estar solos y el camino se vuelve complicado.

4. Su realidad le puede ayudar a comprender que es momento de que se fije en lo que desea, lo que quiere y enfoque su vida en recuperarse de esta situación y avanzar.