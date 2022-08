Florinda Meza aclara si demandará o no a Shakira por la garrotera

Florinda Meza habló sobre la supuesta demanda contra la colombiana Shakira. El Universal

Hace unos días salió a la luz la noticia de que la actriz Florinda Meza estaría pensando en demandar a Shakira por su último video, de la canción “Te felicito”.

En el programa LAM, conducido por Ángel De Brito, contaron que, según medios mexicanos, “Doña Florinda” demandaría a la cantante porque en el video imitó “la garrotera”, el movimiento “robótico” que hacía en El Chavo del 8 el recordado actor Roberto Gómez Bolaños.

Además, en redes sociales comenzaron a circular un sinfín de videos comparando los pasos “robóticos” de la colombiana con la reacción física que hacía el famoso personaje de Chespirito.

El insólito motivo por el que Florinda Meza podría demandar a Shakira

Este martes 23 de agosto, la actriz usó su cuenta de Twitter e Instagram para desmentir que esté considerando demandar a la cantante por sus pasos de baile y arremetió en contra de quienes difundieron los rumores, porque considera que solo lo hicieron para ganar notoriedad en redes sociales.

“La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. Los medios y las redes sociales cumplen una labor de comunicación muy importante, aunque a veces, para vender o ganar likes, inventan historias y algunas, aunque resulten descabelladas o increíbles, se vuelven virales, como en este caso. No hay razón ni fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, publicó.

Muchos de sus seguidores le escribieron que claramente era una broma y que no la creerían capaz de hace algo así.

“Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, escribió en respuesta a un comentario que recibió.