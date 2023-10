Florinda Meza decidió desmentir un rumor que la tiene muy molesta sobre Chespirito

Florinda Meza dice que no ha sido invitada a las negociaciones. (El Universal de México)

La actriz Florinda Meza tuvo que salir a aclarar un nuevo rumor sobre uno de los programas de su fallecido esposo, el querido Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

Muchos de los seguidores de Bolaños han estado esperando con ansias que la icónica serie Chespirito, vuelva a ser transmitida; sin embargo, ha sido todo un tema.

Fue por eso que Meza salió a desmentir los rumores y mediante un video en su cuenta de Instagram dijo: “Hay un rumor que circula en redes, mismo que dice que yo me opongo a que los programas de Chespirito sean transmitidos nuevamente, esto es mentira. Yo amo y respeto el legado de Roberto y amo al público, así como lo hacía mi Robert, nosotros siempre amamos nuestra profesión”, dijo.

Además, en el video agregó que ella es colaboradora de los programas y que si negocia por su trabajo, es porque ella fue intérprete de estos; además, contó que la herencia del talento de su esposo no es un regalo, es una valiosa responsabilidad.

La reconocida actriz dijo que en varias ocasiones se han dado negociaciones para la venta, pero que ella no ha sido invitada.

“Las negociaciones son para negociar, para llegar a un feliz acuerdo, a menos que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla y es una tristeza porque el público está esperando y el comprador está en pie, no he sido yo, quien dijo no”, comentó.

Los fieles fanáticos de este programa tendrán que esperar a ver si los negociadores llegan a algún acuerdo con Meza, para que este programa vuelva a salir.

Varios de los seguidores de la actriz le dejaron sus comentarios de apoyo: “Que vuelva Chespirito hay una generación nueva que necesita verlo”, “Netflix podría comprar los derechos”, “La televisión está triste porque le quitaron la alegría más grande al público de Chespirito”, “Que triste que haya conflictos de intereses en un programa tan bonito que debería transmitirse por todo el mundo”.