“No importa el tamaño de un país, desde el más chico hasta el más grande, todo es establecer acciones inmediatas a favor de nuestro planeta. Aquí no es a quién le toca, a qué entidad estatal u organización. No, esto no es así, ya que esta iniciativa debe hacerse desde uno mismo, como lo dice el estribillo de esta canción: ‘empiece en ti y a la tierra amar’, comentó.