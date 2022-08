Folcloristas responden a sujeto que dice que bailes folclóricos son “polos y ridículos”

Los bailes folclóricos son toda una tradición costarricense. Archivo

Algunos folcloristas costarricenses se sintieron ofendidos al escuchar que el director del grupo cultural Abracada dijo en televisión nacional que los bailes folclóricos que le enseñan a los niños en las escuelas son “polos y ridículos”.

Eso lo dijo Alejandro Hernández, quien estuvo de invitado la semana pasada en el programa de Teletica ¡Qué buena tarde!, en el cual habló del “neofolclore” y cuyas declaraciones se han vuelto virales en redes sociales en las últimas horas.

“Por comentarios como estos es que las nuevas generaciones no se involucran y lo que hace es más bien ahuyentar a la gente por ense se refiera de esa forma a las tradiciones ticas, porque “nada de lo que conlleve lo que es folclore puede ser polo y ridículo”.

“Por comentario como estos es que las nuevas generaciones no se involucran y lo que hace es más bien ahuyentar a la gente por comentarios tan fuera de base. Un baile típico, una bomba, una retahíla, eso nunca ni jamás, puede ser ni polo ni maicero ni ridículo. Eso tiene que estar en el ABC de las escuelas y realmente necesitamos más bien ver qué se hace con este montón de payasos que ya porque enseñan un baile o una danza ya se creen los dueños y señores del folclore y más bien están totalmente desubicados”, dijo el folclorista guanacasteco.

Soy educador y ver esta afirmación es vergonzoso, peor ver la "periodista" estar de acuerdo con un "Excelente". Sé que hay buenos comunicadores, hoy en día los veo en los medios regionales o independientes. Cultura en decadencia.

Además, mencionó que él no conoce a Hernández ni su trayectoria artística y que le pareció que su comentario fue de “mal gusto” porque “está ridiculizando a todos los niños que vienen atrás tratando de rescatar las tradiciones, porque el solo hecho de ponernos un traje típico ya nos representa y nos da identidad”.

El retahilero Farid Nema es uno que no opina lo mismo que el director artístico de Abracada.

No lo pensó

Por su parte, la folclorista María Mayela Padilla también hizo un pequeño comentario sobre el video que anda circulando y, según dijo al principio, este es un tema que hay que analizarlo muy bien para “decir las palabras correctas, porque a mí me parece que eso fue lo que le pasó a él, no dijo las palabras correctas, no las pensó, eso es todo”.

“El folclore es vivo y se puede ir enriqueciendo con nuevos elementos, pero eso va sucediendo poco a poco y es el mismo pueblo el que decide si acepta o no los cambios; si son aceptados, se van transmitiendo de generación en generación y sigue siendo folclore, es el saber del pueblo”, dijo.

“En las escuelas y colegios los educadores hacen esfuerzos para enseñarle a los estudiantes elementos básicos de nuestro folclore, porque no tienen ni el tiempo ni los recursos necesarios para ahondar en el tema, pero tanto ellos como los alumnos y los padres de familia se muestran orgullosos del trabajo que realizan en beneficio de la conservación de nuestras raíces y no es para nada aburrido, es la representación de nuestro ser costarricense”, agregó Padilla.

La actriz y folclorista costarricense María Mayela Padilla dice que los maestros hace muchos esfuerzos por mantener vivas nuestras tradiciones.

También dijo no comprender el término “neofolclore” del que el joven Hernández habla porque “neo significa nuevo y, si es nuevo, no puede ser folclore, puede ser típico pero no folclórico”.