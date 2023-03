‘Force Masters’: Así le fue a Marko Jara y Johnny López de invitados especiales al programa

Johnny López y Marko Jara en el cuarto programa de 'Force MAsters'. (Teletica)

Este 12 de marzo se llevó a cabo el cuarto programa de Force Masters: The Challenge, el nuevo formato de competencia física de Teletica.

El cantante Marko Jara y el presentador de televisión Johnny López fueron los cuartos invitados especiales del show, en el que tuvieron la oportunidad de competir por ¢1 millón, mismo que fue donado a la Asociación Nacional Pro Niños con Trastornos Colorectales.

En una entrevista con La Nación, ambos concursantes hablaron de su experiencia en el programa de competencias de canal 7.

¿Cómo les fue con el reconocimiento del circuito?

“Cuando uno ve (el circuito) es impresionante. Desde el primer momento supe que no tenía que subestimar ninguna prueba, por más que uno tenga condición física. Sin embargo, desde el inicio me sentí cómodo”, comentó Jara.

“Lo que más me preocupó era la parte de los resortes, que estaba casi al final, la parte del equilibrio, sin embargo, el día que hice el reconocimiento pase el circuito varías veces”, agregó.

Por su parte, Lopez explicó: “Me ilusionaba mucho pasar todo el circuito. Debo decir que cuando lo vi me dio miedo (risas), la parte de la altura y la posibilidad de calcular mal, me daba pánico la caída, ni hablar. El resto de los obstáculos me parecían bonitos pero ese de los tarzan rings era el que me ponía a pensar”.

Johnny López y Marko Jara recomiendan no confiarse en el circuito de 'Force Masters' y entrenar bastante. (Teletica)

Ustedes antes ya han compartido en otros formatos de competencia como ‘Dancing with the Stars’, pero cuando les dicen que se van a enfrentar en ‘Force Masters’, ¿cuál es su reacción?

“Me asusté. Marko es una persona que le gusta hacer actividad física, además físicamente tiene más masa muscular que yo y yo decía: ‘Esté pasa sobrado’”, dijo López.

″Además, también hemos logrado una muy bonita amistad, me sentí bien compitiendo con él. Hubo buena competencia, pero más allá de eso también me retaba y me ponía en una circunstancia en la que tenía que superarme y tratar de llegar lo más largo que podía”, agregó.

Al respecto, Jara comentó: “Cuando me dicen que es contra Johnny me entusiasma mucho, ya que lo conozco y tenemos una muy buena amistad, sabía que también es muy competitivo entonces, fue bonito compartir con él”.

“Uno siempre va con la idea de ganar, por más juego, por más que uno no esté participando como tal en el programa, pues es una responsabilidad bonita poder donar esa platica”, aseveró el cantante.

Johnny López y Marko Jara, quienes antes habían competido en 'Dancing with the Stars', se reencontraron en 'Force Masters'. (Teletica)

En vivo la cosa es diferente ¿Cómo les fue manejando los nervios?

“En vivo me sentí súper bien, más que nervioso, ansioso. A mi me gusta todo esto, ya cuando uno está ahí uno solo quiere salir a escena, esto definitivamente es una oportunidad muy linda. Me tocó salir primero, me tocó poner un parámetro para mi contrincante, salí hacerlo todo lo mejor posible”, expresó Jara.

“Nos caímos en el mismo lugar, esa barra me jugó una mala pasada, iba muy confiado, en realidad no era ahí donde pensé que podría perder. No sé qué pasó, iba rápido, a buen paso, pero cuando llegué a la barra me confié, pasé directo, le di con mucha fuerza y me brinque totalmente”, dijo Marko.

Por otro lado, el presentador de televisión comentó: “Nervios es inevitable no sentir, más cuando toca hacer algo como esto frente a cámaras, algo a lo que uno no está acostumbrado. Hay luces, gente, animador, todo lo que conlleva ese espectáculo, toda la adrenalina que uno siente no sabe ni dónde meterla (risas)”.

“Marko hace su participación, se cae en la barra, y ahí ya digo: ‘voy valorar mi estrategia’. Es que al inicio mi plan era hacerlo lo más rápido posible, pero cuando vi que Marko se cayó me dije: ‘si me lo tomo con calma y logro pasar al siguiente obstáculo pues le ganaré'. Lastimosamente nos caímos en el mismo lugar!, agregó el periodista.

Marko Jara durante su participación en 'Force Masters: the Challenge'. (Teletica)

A un día del programa como amanecen, ¿adoloridos?

“Amanecí bien, cómo mi cuerpo ya está acostumbrado a la actividad física pues hoy no tengo molestias”, comentó Johnny.

Sin embargo lo contrario pasó con Jara: “Me lastimé la espinilla, no sé cómo ni en qué momento pero tengo un hematoma todo morado, por la adrenalina uno no siente nada, pero si fue un golpe durillo”.

Johnny López durante en las barras de 'Force Masters: the Challenge'. (Teletica)

¿Lo harían de nuevo?

“Claro que sí”, dijeron ambos, es una oportunidad muy bonita.

“Quiero hacerlo de nuevo e ir contra Randall Casanova. En mi mente, si yo pasaba todo el circuito, lo iba a retar en vivo pero como me caí mejor no lo hice (risas)”, mencionó Jara.

Ambos participantes estuvieron de acuerdo con que hay que estar preparados para estas pruebas, concentrarse bastante y no confiarse. También recomiendan practicar bastante y, sobre todo, disfrutar al máximo de la experiencia Force Masters.

Al final de la gala Marko Jara se alzó con el ¢1 millón, haciendo un tiempo de 1:44:29 minutos, mismo que fue donado a la Asociación Nacional Pro Niños con Trastornos Colorectales.