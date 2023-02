Force Masters: Excombatiente Rándall Casanova fue invitado y dio cátedra

Rándall Casanova estaba como loco al terminar el circuito. (MAYELA LOPEZ)

Rándall Casanova, exparticipante del programa Combate, demostró que no le ha perdido el toque a las competencias y completó el circuito de Force Masters, de Teletica.

Él fue uno de los invitados de esta segunda noche, junto con Adrián Zumbado, que es creador de contenido en TikTok.

Figura de canal 8 participará en Force Masters

El musculoso llegó con muy buena actitud, agradeciendo y disfrutando la oportunidad que le dieron.

Casanova fue el gran ganador del millón de colones al concluir el circuito en 03:03:39 y le donará el monto a Obras de Espíritu Santo.

Recordemos que él fue uno de los que llegó a hacer las pruebas para entrar al programa, pero no fue escogido entre los 50 finalistas. Pero no se quedó con las ganas de participar y cerrar algunas bocas que no creían que podrían estar en este circuito.