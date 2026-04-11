Foto de la chef Viviana Muñoz en Miss Universo 1991 da de qué hablar 35 años después

Una fotografía del pasado de la chef Viviana Muñoz está causando furor en redes sociales y desatando todo tipo de reacciones.

Viviana Muñoz ganó mucha popularidad en Costa Rica por su programa Viviana en tu cocina, que transmitió por canal 7. Fotografía: Instagram Viviana Muñoz. (Instagram/Instagram)

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La imagen, que circula en Instagram, muestra a la creadora del programa Viviana en tu cocina durante su participación en Miss Universo 1991, certamen en el que representó al país.

En la foto, Muñoz aparece al lado de la mexicana Lupita Jones, quien se coronó como ganadora de esa edición del concurso internacional.

Para ese entonces, la costarricense tenía 23 años y destacaba con un elegante vestido de lentejuelas color bronce, además de su característica melena negra y una sonrisa que no pasó desapercibida.

La publicación, que originalmente fue compartida por una página dedicada a reinas de belleza, rápidamente se viralizó y generó múltiples comentarios.

Muchos usuarios destacaron la belleza de Viviana Muñoz.

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“La más linda del mundo, nuestra Viviana”, “más linda Viviana”, “hermosa Viviana, se nota lo que hace el peso de banda”, “la mirada de un hombre va hacia la costarricense”, opinaron algunos.

Viviana Muñoz se veía así a los 23 años cuando participó en el Miss Universo. Junto a ella, Lupita Jones. Fotografía: Instagram RBC. (Instagram/Instagram)

Ante los halagos, la propia chef reaccionó con un sencillo: “Mil gracias”.

Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión con su programa de canal 7, Muñoz ganó el título de Miss Costa Rica 1991, lo que le permitió competir en el certamen internacional.

Aunque su participación en Miss Universo —realizado en Las Vegas— llamó la atención por su belleza, no logró clasificar entre las finalistas.

Esa etapa es recordada con cariño por la chef, e incluso su hija menor, Bárbara Echandi, ha mostrado interés en seguir sus pasos en los concursos de belleza.

Viviana Muñoz está alejada de la tele en la actualidad pero no de la farándula. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

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De hecho, muchos seguidores le han sugerido que participe en Miss Universo Costa Rica en el futuro.