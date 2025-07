Foto evidencia cómo quedaron las cosas entre Ignacio Santos y Randall Salazar “tras Teletica”

Ignacio Santos dándole indicaciones a Randall Salazar en febrero del 2016, cuando inició una de las etapas que ha tenido Buen día. En la foto, los acompañan Nancy Dobles. Foto: Albert Marín. (albert marín.)

Una fotografía que compartió Nancy Dobles este fin de semana, evidenció cómo quedaron las cosas entre su pareja, Ignacio Santos, y el periodista Randall Salazar, quien fue despedido de Teletica hace un año.

Santos fue el jefe de Salazar durante prácticamente los 21 años que la hoy figura de canal ¡Opa!, trabajó en el 7, de donde fue despedido el 13 de junio del 2024 debido a cambios que hicieron en la revista matutina Buen día, en la que él era jefe y presentador.

Randall e Ignacio se vieron las caras el fin de semana y Nancy inmortalizó el momento con una foto que publicó en sus historias de Instagram en donde a ambos periodistas se les ve muy sonrientes y bastante amigos.

En la mencionada imagen aparecen Nancy, Ignacio, Randall y su pareja Federico Issa, a quien el director de Telenoticias abrazó para la foto.

Nancy Dobles compartió esta foto que confirma la buena relación que siguen entre Ignacio Santos y Randall Salazar tras Buen día. Fotografía: Instagram Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

Según parece, los cuatro se vieron temprano en la zona de Nunciatura, en Rohrmoser, para una caminata matutina que, indirectamente, confirmó que a pesar del despido, Ignacio y Randall conservan su amistad, cariño y respeto.

Los cuatro aparecen muy alegres y vistiendo ropa deportiva.

A mediados de enero, en el programa Íntimo, que presenta Douglas Sánchez en el canal ¡Opa!, Randall dio a conocer lo que le dijo don Ignacio el día que lo cesaron de la televisora del trencito. Salazar aseguró que Santos le dijo que él no estaba de acuerdo con la decisión.

“Mira (le dijo Ignacio a Randall), esto va a pasar. Yo no estoy de acuerdo, no es una decisión mía, no la avalo, pero no puedo hacer otra cosa”, afirmó Salazar respecto a lo que le dijo Santos cuando Recursos Humanos lo llamó para darle la carta de despido.

Randall Salar y Omar Cascante fueron despedidos de Teletica en junio del 2024. Salazar es ficha de ¡Opa! y Cascante participa eventualmente como invitado en el nuevo canal. Fotografía: Captura. (Captura de Facebook/Captura de Facebook)

El día que despidieron a Randall, Teletica también cesó a Omar Cascante.

