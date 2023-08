Fotógrafa de partos de famositicas muestra íntimas imágenes del día más feliz de sus vidas

La presentadora de canal 7, Thais Alfaro, poquísimos minutos después de dar a luz a su segundo hijo, Mateo. (Sissi Escalante para La Teja)

“Sophia no paraba de comerse a esa enana a besos y de decirle cuánto la estaba esperando y cuánto la amaba. Le daba muchos besos”.

Así narró la fotógrafa Sissi Escalante cómo fueron los primeros segundos como mamita de la chef Sophia Rodríguez, quien dio a luz a Juliana el 1 de agosto.

Escalante estaba en el parto de la presentadora de canal 7 porque iba a fotografiar la venida al mundo de la bebita.

Sissi tiene 9 años de ser fotógrafa y desde hace cinco es, digamos, “la fotógrafa oficial” de los partos de las famositicas.

Thais Alfaro junto a su hijo primer hijo, Josué, recién salidito de su pancita. (Sissi Escalante para La Teja)

Además de la llegada al mundo de la primera hija de Sophia, ella ha registrado los momentos más íntimos e impactantes de los partos de Lussania Víquez, Ericka Morera, Thais Alfaro, Cindy Villalta (esposa de Ítalo Marenco), Johanna Ortiz y Christi Marín.

También estuvo en los de Ashley García (esposa de Choché Romano), Melissa Calderón (esposa de Max Barberena), Valeza Rodríguez (esposa de Joaquín Yglesias) y de la influencer Andy Calderón.

Iba a estar en el segundo parto de Natalia Monge y en el de Natalia Romano (hermana de Choché), pero por la pandemia en los hospitales no le dieron permiso.

Ella es Sissi Escalante y así es como la fotógrafa tiene que entrar a los partos. (Sissi Escalante para La Teja)

Por esa larga lista de nacimientos de los hijos de algunas caras conocidas del país que ha retratado es que esta artista viene ganando renombre como fotógrafa de parto o de nacimiento, que es una especialidad en fotografía.

La preciosa Emma, quien ya tiene 5 años, saliendo de la pancita de su mamita, la experta en protocolo Christi Marín. (Sissi Escalante para La Teja)

Un privilegio

Para Sissi, fotografiar cualquier nacimiento es un privilegio, pero además, trabajar con los famositicos le resulta bastante curioso.

“Es muy tierno porque a veces uno los ve a ellos como personas que son populares, pero viven ese momento exactamente como cualquiera, con esa ilusión tan linda y esa primera vez conociendo a los grandes amores de su vida”, mencionó Escalante a La Teja.

La fotógrafa contó que en muchas ocasiones hasta termina siendo apoyo para ellas durante sus partos y que, usualmente, hasta quedan de amigas.

“Ellas me dejan ser y les guardo exactamente los mismos cuidados que con las otras mamás; es decir, siempre hacerles las fotos más favorecedoras porque claramente una está embarazada y no tiene el mismo cuerpo de antes. Entonces siempre busco que las fotos sean favorecedoras y que no se vea más allá, porque son fotos muy gráficas”, afirmó la talentosa fotógrafa.

Después de bañadita, Christi Marín conoce a Emma, el amor de su vida. (Sissi Escalante para La Teja)

De hecho, ella le pidió permiso a algunas de las parejas de famositicos a quienes ha acompañado en el momento más feliz de sus vidas para compartir fotos con La Teja de ese increíble y mágico día.

Las imágenes que nos compartió son poco o nada vistas antes, ya que son recuerdos muy personales en la vida de estas personas.

Sissi nos muestra instantáneas llenas de ternura y excesivo amor de los nacimientos de Emma, la hija de Christy Marín; de Irene, la pequeña de Ítalo y Cindy; de Josué y Mateo, hijos de Thais Alfaro; de Aura, la chiquitita de Johanna Ortíz; y Alessandro, el segundo hijo de Joaquín Yglesias.

Choché Romano minutos antes de entrar al parto de su esposa Ashley. Leah es el nombre de la princesita. (Sissi Escalante para La Teja)

También está la fotografía del momento preciso en que Antonella sale de la pancita de su mamita Lussania y del instante en que la presentadora de Repretel conoció a sus mellizos.

Choché Romano “quemando” nervios en el pasillo del hospital antes del nacimiento de su hija Leah, es parte de las curiosas y tiernas fotografías que nos mostró Sissi Escalante.

De cuidado

Una cosa importante es que Sissi no entra a los hospitales así porque así; ella tiene que tramitar permisos y cumplir con protocolos bien estrictos de desinfección en ella y en su equipo fotográfico. Son los hospitales privados los únicos que permiten este tipo de servicios.

Estos son los primeros minutos de Johanna Ortíz y Esteban Salazar como papitos. (Sissi Escalante para La Teja)

“Me he entrenado en técnicas de asepsia (desinfección) que es fundamental y nada de la ropa que ando de la calle puede entrar. Hay que lavarse las manos, limpiar el equipo y ayudar a los papás (a los hombres) que es algo que he venido haciendo este tiempo de acompañarlos y quitarles el miedo y darles consejos para que se rían”, explicó.

Sissi no cambia su trabajo por nada del mundo, es su mayor fuente de felicidad, de vida; dice que presenciar un nacimiento es vivir un momento sublime, sin igual, una experiencia de la que las palabras se quedan cortas para decribirla.

Johanna Ortiz y su hija Aura con solo minutos de haber nacido. (Sissi Escalante para La Teja)

En una sala de partos, la fotógrafa no le arruga la cara a nada, ya que tiene vocación médica: estudió un tiempo Medicina queriendo seguir los pasos de su papá que es ginecólogo, pero la pasión por la fotografía le ganó a su idea de ser pediatra.

Sissi agradece a Dios que con el tiempo haya podido encontrar el punto donde se cruzan sus dos pasiones: la medicina y la fotografía, con un trabajo que le cambió completamente su vida.

Irene recién salidita de la pancita de Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco. (Sissi Escalante para La Teja)

El tenor Joaquín Yglesias y su esposa Valeza enamorados de su segundo hijo Alessandro. (Sissi Escalante para La Teja)

Lussania Víquez ve por primera vez a Antonella. (Sissi Escalante para La Teja)