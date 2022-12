Fotos: ¡Qué ternura! Vea el lindo encuentro que tuvieron Mauricio Hoffman y su hija

Mauricio Hoffman y su hija gozaron juntos del Festival de la Luz. (Rafael Pacheco Granados)

El presentador Mauricio Hoffman se ha vuelto un experto para que, donde sea que esté, saque un ratito para compartir con su hija Zoé. Así lo hizo en Dancing with the Stars, en De boca en boca y este sábado no fue la excepción.

En una secuencia de fotos que le tomó nuestro fotógrafo Rafael Pacheco en el Festival de la Luz, se vio al macho compartiendo con la pequeña.

El momento se dio luego del espectacular juego de pólvora, al finalizar el desfile.

Al ver que ya había cumplido su brete en la transmisión de Teletica, Mau fue a buscar a la chiquitina para alzarla y jugar con ella.

La niña, ni lerda ni perezosa, se le hizo tirada al papá desde la gradería, dejando unas imágenes bastantes lindas y tiernas.

Sin duda que Mau ha demostrado que es de esos tatas que realmente disfruta estar con su retoño y ella agradece con amor eso.

