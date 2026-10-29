(Fotos y video) Ellas son las hermosas bailarinas que estarán en El Chinamo

El Chinamo arranca el próximo 14 de diciembre. (Teletica/Suministrada a LN)

El Chinamo de Teletica ya calienta motores para celebrar sus 25 años y, como parte de las novedades que tendrá esta edición, ya se dio a conocer quiénes son las cinco hermosas bailarinas que pondrán sabor y movimiento a las noches de fin de año.

Stacy Montero, Sammy Taylor, Ana Carolina Artavia, Tamara Castro y Daniela Simpson serán las encargadas de darle vida a las coreografías del popular programa, que cada diciembre se convierte en una de las citas tradicionales de la televisión nacional.

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Ellas son las bailarinas de El Chinamo 2026

Las muchachas fueron presentadas en un video en redes sociales, en el que Stacy invitó a los seguidores a conocer a sus compañeras de equipo y dejó ver la buena energía con la que se preparan para esta nueva temporada.

Daniela Simpson es una de las bailarinas de El Chinamo 2026. (redes/Instagram)

Precisamente, Stacy estuvo en años anteriores y será el regreso de Sammy a la fiesta chinamera.

Sammy Taylor es una de las bailarinas de El Chinamo 2026. (redes/Instagram)

Para Ana Carolina, en cambio, la experiencia será completamente nueva, pues esta será su primera vez. Eso sí, dejó claro que está más que lista para dar lo mejor de sí en cada coreografía.

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Stacy Montero es una de las bailarinas de El Chinamo 2026. (redes/Instagram)

Pero las novedades no se quedan ahí porque, por primera vez, el grupo estará bajo la preparación del coreógrafo Javier Acuña, bailarín de Mira quién baila (MQB), quien asumirá el reto que en años anteriores estuvo en manos de David Umaña.

Ana Carolina Artavia es una de las bailarinas de El Chinamo 2026. (redes/Instagram)

Este cambio llega en una edición muy especial, pues El Chinamo celebrará sus 25 años al aire y también traerá de vuelta La Copa Chinamo, uno de los espacios que promete despertar la emoción de los televidentes.