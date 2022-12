Franco Escamilla contagió de buen humor y risas a cientos de ticos

Franco Escamilla en Costa Rica (Tomada de Twitter)

El popular comediante mexicano Franco Escamilla, se presentó este fin de semana en Costa Rica para hacer reír a cientos de ticos.

El mexicano estuvo en la noche del sábado 3 de diciembre en el Centro Internacional de Convenciones (CIC), en San Antonio de Belén, en Heredia.

Cantante tico sufrió para conseguir entradas para ver a Franco Escamilla

Durante el espectáculo, Escamilla entretuvo a sus fans con su característico sarcasmo y humor negro y muchos en redes sociales aseguraron que fue la noche más divertida de sus vidas.

“No les miento si les digo que es una de las noches donde más me he reído y mejor la he pasado, lo de Franco Escamilla es TOP, insisto”, “Cuando un público reconoce lo grande de una persona, más allá de su show. Justa y merecida ovación ayer en Costa Rica, verlo en vivo no tiene precio”, “Lo que reí anoche”, dijeron algunos sobre el show del comediante.

Escamilla cada día se hace más popular internacionalmente, su nombre es uno de los más buscados en YouTube y sus videos en Tiktok tienen millones de reproducciones.

Aseguró que desea volver y agradeció el apoyo y cariño de los “maes” que lo acompañaron.

“Pura vida! Por fin pudimos conocer Costa Rica. Gracias maes por tan hermosa velada, dos funciones y nos regalaron “la de pie”. Obvio que volveremos”, escribió en redes.