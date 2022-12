Frases de Navidad motivadoras: Mejores saludos para compartir este 25 de diciembre

La Navidad es una época de compartir, de dar y recibir y no necesariamente un regalo, con solo una frase puede alegrar la vida de muchos. Archivo

Las frases de Navidad son algunos saludos e ideas planteadas por la sabiduría popular o personalidades célebres para la fecha.

Hay que recordar que este día, que en 2022 coincide con domingo, tiene su costado religioso, ya que su forma actual surge de la decisión de celebrar el nacimiento de Jesucristo, episodio descrito en la Biblia.

Por eso, tradiciones con raíces en el paganismo europeo como el árbol de Navidad y otras costumbres como la de otorgar regalos en esta fecha a quienes uno quiere son algunos de los aspectos que más se asocian al día.

Al tratarse de una fiesta que es celebrada en buena parte del mundo y que unifica a millones de personas por una noche, numerosos pensadores se encargaron de intentar describirla, y la creatividad de la gente hizo lo propio con diferentes saludos de Navidad que se constituyeron a lo largo de los años.

“Una muy alegre Navidad y Feliz Año Nuevo, esperemos que sea uno bueno, sin ningún tipo de miedo”. John Lennon & Yoko Ono.

“¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!”. Charles Dickens, escritor británico.

Este 25 de diciembre además se celebra el nacimiento del niño Jesús. Foto: Víctor Hugo Serrano (Victor Hugo Serrano Porras)

“Voy a hacer honor a la Navidad en mi corazón y tratar de mantener su espíritu todo el año”. Charles Dickens.

“La Navidad en mi casa es por lo menos seis o siete veces más agradable que en cualquier otro sitio. Empezamos a beber temprano y cuando el resto de la gente ve un solo Papá Noel, nosotros vemos seis o siete”. W.C.Fields, comediante estadounidense.

“Si tenes algo oscuro en tu alma, pedile al Señor que te perdone. La Navidad es una oportunidad ideal para limpiar el alma. No tengas miedo, el Señor es misericordioso. Dios perdona todo”. Papa Francisco.

“La Navidad es alegría, alegría religiosa. Una alegría interna llena de luz y paz”. Papa Francisco.

“Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre: ¡nuestra amistad!”. Frase anónima.

“Mi idea de la esencia de la Navidad es muy simple: amar a otros”. Bob Hope, actor y escritor.

“Por supuesto que existe Papá Noel. Sólo que es imposible que una sola persona haga todo lo que hace él. Por eso el Señor ha distribuido el trabajo entre todos nosotros. Por eso todo el mundo es Papá Noel”. Truman Capote, escritor estadounidense.

La Navidad también es época de regalos, pero si no tiene dinero con enviar una bonita frase basta. Foto: Shutterstock

“La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de Navidad”. Calvin Coolidge, abogado y ensayista.

“La Navidad no es solo una época para disfrutar, es también para reflexionar”. Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido.

“La Navidad es, claramente, el momento para estar en casa. Tanto con el cuerpo como con el corazón”. Garry Moore, comediante.

“Feliz Navidad, y que la alegría de las fiestas se repita todos los días del nuevo año que está por venir”. Frase anónima.

“No apetezco en Navidad más una rosa, que deseo la nieve en las risueñas y presumidas festividades de mayo”. Trabajos de amor perdidos publicado por William Shakespeare en 1598.

“La Navidad es hacer algo extra por alguien”. Charles M. Schulz.

“Es hora de que los adultos reconozcamos que lo más agradable que tiene la Navidad es la oportunidad que ella nos brinda para poder regresar, impunemente, a la época en que el mundo podía echarse a andar con sólo enroscar la cuerda de un juguete mecánico”. Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano.

“La Navidad no es una fecha; es un estado en la mente”. Mary Ellen Chase, educadora, académica y autora estadounidense.

“Yo recibía los regalos y pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada para merecerlos. Por supuesto, nunca lo dije: la niñez es tímida”. Jorge Luis Borges, escritor argentino.

“El mejor de los regalos de Navidad: una familia feliz y unida”. Burton Hills, escritor.

“Está comenzando a parecerse mucho a la Navidad; muy pronto las campanas se iniciarán, y lo que hará que suenen es el villancico que cantan desde su corazón”. Canción It’s Beginning to Look a Lot like Christmas! de Michael Bublé.

"La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón", dice una de las frases célebres. Archivo (Cortesía)

“Uno de los mejores desórdenes del mundo es el que se crea en la casa el día de Navidad. Tómense su tiempo, no lo limpien muy rápido”. Andy Rooney, escritor.

“Quizás la Navidad no proviene de la tienda. Quizás la Navidad…tal vez… ¡significa un poco más!”. Dr. Seuss, escritor y caricaturista estadounidense.

“Todas las luces están encendidas brillando por todas partes y el sonido de la risa de los niños invade el aire, todos están cantando, oigo sonar los cascabeles: Santa ¿no podrías concederme lo único que realmente necesito?”, Canción de Mariah Carey, All I want for christmas is you .

“La Navidad es la época de la hospitalidad y la caridad”. Washington Irving, escritor y ensayista.

“La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama genial de la caridad en el corazón”. Washington Irving, escritor estadounidense.

“Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental?”. El cuento de navidad de Auggie Wren , de Paul Auster.