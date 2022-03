“Freddy”, de Betty la fea, admira y se ha hecho muy compa de un futbolista tico

Julio Cesar Herrera Julio César Herrera, es muy famoso por su personaje de Freddy/ Foto: John Durán (JOHN DURAN)

El actor Julio César Herrera, quien hizo de Freddy el mensajero, en Betty la fea, pide que su compatriota Luis Fernando Suárez le dé más pelota y ponga de titular en la selección de Costa Rica a un jugador que admira y del que se hizo compa.

Se trata del costarricense y capitán del Millonarios, Juan Pablo Vargas, quien gracias a su talento y buen desempeño se ganó los aplausos del colombiano, que es superfiebre al equipo azul.

El actor y sus excompañeras en la telenovela, Natalia Ramírez (Marcela) y Lorna Cepeda (Patricia) se presentarán en el país en el Festival Internacional de la Risa (FIR), que se realizará el sábado 23 y el domingo 24 de abril en el Centro de Convenciones, en Heredia.

Por eso anduvo de visita en Tiquicia y nos contó cómo vivió su paso por De boca en boca y la gran admiración que le tiene a Juanpa.

-¿Cómo se sintió durante la visita a Costa Rica?

Muy bien, sintiendo mucho el contacto con la gente, pero ya dije que en el próximo contrato voy a poner que voy pero que me den dos días más para conocer, porque sé que Costa Rica es hermoso, pero no he podido ver mucho, del hotel al estudio y nada más, fueron cuatro días bastante fuertes y me quedo con las ganas de conocer alguna playa o ir a hacer rafting.

-Sabemos que es muy aficionado al Millonarios del tico Juan Pablo Vargas...

Sí, claro, de hecho ahí nos escribimos por redes sociales, nos seguimos y nos mandamos fotos, todo alrededor del azul, además lo queremos muchísimo allá en Bogotá, es un gran jugador, es más, ojalá lo pongan de titular más seguido en la selección tica, pero eso lo decide el profe Suárez.

-¿Qué le pareció cuando llegó a Millonarios?

Siempre me gustó, desde el primer momento llegó pisando duro, con gran profesionalismo y continúa así, se ha ganado mucho el respeto de la hinchada.

-¿Cómo fue presentar De Boca en boca?

Me gustó tanto que presenté dos programas. Me divertí un poco, afortunadamente Teletica es una gran familia y me han recibido muy bien, ahí próximamente se van a enterar de otro proyecto, del que estuve haciendo en Poás de Alajuela el año pasado.

-¿Ya había hecho programas de chismes?

No, nunca y si me pregunta nunca más lo volveré a hacer, es que no me interesan mucho, pero en Colombia sí presenté una revista mañanera y un programa deportivo, entonces es algo más de lo que hemos hecho en todos estos años de carrera.

-¿Cómo es el show que van a presentar?

Es una obra de Fernando Gaitán, el mismo escritor de Betty la fea y lo que nosotros quisimos fue hacerle un homenaje a él haciendo esta obra. Participamos Natalia Ramírez (Marcela), Lorna Cepeda (Patricia) y yo, pero hay una participación especial que no puedo contar mucho, pero es una gran sorpresa, que estoy seguro que les va a gustar mucho.

-¿Cómo es la relación entre los que participaron en esa exitosa telenovela?

Es muy bonito recordar el pasado, pero nos enfocamos en el presente, creo que los momentos de nostalgia aparecen, de vez en cuando, con las plataformas que hay la gente hace los doblajes y nos etiqueta y eso es muy lindo.

-En Teletica se está transmitiendo Betty la fea actualmente y en Netflix siempre está en los primeros lugares, ¿qué le significa todo eso?

¿Qué tal eso? Que ahora con tantas plataformas con miles de películas y la gente siga viendo esa novela. A uno lo hace muy feliz saber cómo una historia y unos personajes trascendieron, a uno le enaltece el alma y le llega al corazón, la verdad es que me siento orgulloso y feliz porque por eso vivimos y trabajamos, para hacer felices a otras personas.

-A usted cómo le llaman más, ¿Julio César o Freddy?

En Colombia Julio César porque después de Betty la fea he hecho muchas obras de teatro, películas y sigo haciendo series, la otra semana arranco el rodaje de una película, en cambio afuera, por ejemplo en Costa Rica, me dicen mucho Freddy, es inevitable que eso pase.